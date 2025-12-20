Поліція затримала чоловіка, який влаштував бійку у столичному метрополітені

Поліцейські затримали чоловіка, який у п’ятницю ввечері влаштував бійку та розпилив сльозогінний газ у вагоні потяга "синьої" гілки метрополітену М2 на станції "Тараса Шевченка", повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Подія відбулась вчора близько 22:20 у вагоні потяга синьої гілки на станції метро "Тараса Шевченка". Встановлено, що зловмисник — 19-річний місцевий мешканець, який, перебуваючи у вагоні поїзда напідпитку, зухвало себе поводив та чіплявся до пасажирів. Коли інший пасажир зробив йому зауваження, порушник вчинив бійку та розпилив в обличчя чоловіку газ дратівливої дії", - повідомляють на сайті ГУ НП у місті Києві.

Правоохоронці за участі фахівців кримінального аналізу розшукали та затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, та готують затриманому повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.