11:08 05.12.2025

Петиція із закликом прибрати рекламу з поїздів та станцій метрополітену в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом прибрати всю рекламу з поїздів та станцій метрополітену в столиці не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 6 жовтня і станом на 5 грудня вона набрала 2,2 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Надмірна кількість рекламних банерів і плакатів створює візуальний шум, псує архітектурний вигляд станцій, знижує рівень естетичної культури міського простору та негативно впливає на психологічний комфорт пасажирів", - йшлося у петиції.

У зв’язку з цим, автор петиції просить Київську міську раду розглянути рішення про повну заборону розміщення комерційної реклами у поїздах та на станціях Київського метрополітену.

"Натомість пропонуємо використовувати ці площі для соціальної, культурної або туристичної інформації, що приносить реальну користь громаді", - зазначав автор.

Як повідомлялося, раніше петиція на сайті Київської міськради із закликом підвищити тарифу на проїзд у київському метрополітені до 15 грн не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #метрополітен #петиція #реклама

