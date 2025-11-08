Харківський метрополітен тимчасово працює виключно в режимі укриття через проблеми з електропостачанням

У Харкові тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену у зв’язку з проблемою з електропостачанням.

"Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Роботу наземного транспорту у місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів", - повідомляє Харківський метрополітен у телеграм-каналі.