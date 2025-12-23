В Києві вже троє постраждалих від російської атаки, серед них дитина – КМВА

Кількість постраждалих від ворожого повітряного удару у Києві зросла до трьох людей, серед них 16-річна дитина, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Кількість постраждалих зросла до трьох, серед них дитина 16 років", - написав він у Телеграмі.

За даними Київського міського голови, ймовірно, йдеться про трьох постраждалих у Святошинському районі. "Одну жінку госпіталізували медики. Іншим надали допомогу на місці", - написав він у Телеграм-каналі.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих.