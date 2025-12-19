Рух у центрі Києва тимчасово обмежать в суботу – Управління держохорони

У центральній частині Києва обмежуватимуть рух транспорту в суботу в зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, повідомляє пресслужба Управління держохорони України.

"20 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Громадян закликали врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

