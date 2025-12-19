Інтерфакс-Україна
Події
22:47 19.12.2025

Рух у центрі Києва тимчасово обмежать в суботу – Управління держохорони

1 хв читати

У центральній частині Києва обмежуватимуть рух транспорту в суботу в зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, повідомляє пресслужба Управління держохорони України.

"20 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Громадян закликали врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=

Теги: #київ #рух #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:35 18.12.2025
Ткаченко: В Києві встановили перше мобільне укриття

Ткаченко: В Києві встановили перше мобільне укриття

14:24 18.12.2025
В Києві представили концепцію розвитку туризму на 2026 рік

В Києві представили концепцію розвитку туризму на 2026 рік

19:24 16.12.2025
PlayCity відмовило у запуску казино в готелі "Прем’єр Палац"

PlayCity відмовило у запуску казино в готелі "Прем’єр Палац"

22:02 15.12.2025
У Києві відбулася презентація документального фільму про спецоперацію ГУР з повернення українських жінок та дітей із Сирії

У Києві відбулася презентація документального фільму про спецоперацію ГУР з повернення українських жінок та дітей із Сирії

16:55 15.12.2025
Трамваї знову поїдуть Глибочицькою вулицею в Києві у вівторок – КМДА

Трамваї знову поїдуть Глибочицькою вулицею в Києві у вівторок – КМДА

20:10 14.12.2025
У Києві до кінця доби та вранці понеділка очікується туман

У Києві до кінця доби та вранці понеділка очікується туман

20:17 12.12.2025
Kyiv Food Market відновив роботу після реновації

Kyiv Food Market відновив роботу після реновації

17:24 11.12.2025
Внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва травмовано поліцейського - Нацполіція

Внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва травмовано поліцейського - Нацполіція

16:02 11.12.2025
В Дарницькому районі Києва загинула людина через вибух, ще одна поранена

В Дарницькому районі Києва загинула людина через вибух, ще одна поранена

04:49 11.12.2025
ВООЗ та фонд ASEF передали Україні лабораторні набори для виявлення високоризикових патогенів на 4,7 млн грн

ВООЗ та фонд ASEF передали Україні лабораторні набори для виявлення високоризикових патогенів на 4,7 млн грн

ВАЖЛИВЕ

РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

Посол Швейцарії про корупційний скандал в Україні: Ключовим є розкриття справ, щоб зберегти довіру інвесторів

Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарських компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

Всі 109 звільнених білоруських політв’язнів доставлені до Польщі та Литви

ОСТАННЄ

Свириденко пообіцяла повне ресурсне забезпечення Одещини після обстрілу

РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

Рух трасою Одеса-Рені призупинено через російську атаку, Мінрозвитку громад опрацьовує варіанти альтернативного сполучення

Кабмін виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з полону та їхніх родин

Сибіга відповів Орбану на його заяву про "неясність" війни РФ проти України

Сума підтримки України від Японії на 2026 рік сягнула майже $6 млрд - Зеленський

Кабмін виділив 99,3 млн грн на відновлення ще трьох будинків у Запоріжжі

Зеленський і Туск обговорили надання Україні кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро

Шмигаль побував на Запорізькому напрямку, перевірив будівництво фортифікацій

У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА