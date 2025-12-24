Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя - ОВА

Двоє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 04:40 середи.

"Постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу", - написав Федоров у Телеграм.

За його інформацією ворог завдав щонайменше три удари по обласному центру. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, були займання гаражів та автівок.

