Інтерфакс-Україна
Події
05:17 24.12.2025

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя - ОВА

1 хв читати

Двоє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 04:40 середи.

"Постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу", - написав Федоров у Телеграм.

За його інформацією ворог завдав щонайменше три удари по обласному центру. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, були займання гаражів та автівок.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/30409

https://t.me/ivan_fedorov_zp/30410

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:26 23.12.2025
Перед підривом підводного човна в Новоросійську СБУ уразила морський літак-розвідник Іл-38Н

Перед підривом підводного човна в Новоросійську СБУ уразила морський літак-розвідник Іл-38Н

10:53 23.12.2025
АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

08:58 23.12.2025
Одна людина загинула, ще троє поранені на Київщині через ворожу атаку – ОВА

Одна людина загинула, ще троє поранені на Київщині через ворожу атаку – ОВА

08:51 23.12.2025
Росіяни вкотре вдарили по Одещині, зафіксовані численні пошкодження інфраструктури

Росіяни вкотре вдарили по Одещині, зафіксовані численні пошкодження інфраструктури

08:46 23.12.2025
Шестеро постраждалих, серед них двоє дітей, внаслідок нічної атаки на Житомирщині

Шестеро постраждалих, серед них двоє дітей, внаслідок нічної атаки на Житомирщині

08:40 23.12.2025
Ворог атакував Херсонщину: Дев'ятеро постраждалих

Ворог атакував Херсонщину: Дев'ятеро постраждалих

21:19 20.12.2025
У масштабній ДТП на трасі М06 "Київ–Чоп" на Рівненщині постраждали троє людей - ДСНС

У масштабній ДТП на трасі М06 "Київ–Чоп" на Рівненщині постраждали троє людей - ДСНС

21:18 19.12.2025
Кабмін виділив 99,3 млн грн на відновлення ще трьох будинків у Запоріжжі

Кабмін виділив 99,3 млн грн на відновлення ще трьох будинків у Запоріжжі

20:29 19.12.2025
Шмигаль побував на Запорізькому напрямку, перевірив будівництво фортифікацій

Шмигаль побував на Запорізькому напрямку, перевірив будівництво фортифікацій

14:54 19.12.2025
До шістьох людей зросла кількість постраждалих від російських ударів по Запоріжжю – Нацполіція

До шістьох людей зросла кількість постраждалих від російських ударів по Запоріжжю – Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обстріли: Росіяни намагаються зламати Різдво, докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом

Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки на 2026 рік

Частина Чернігова знеструмлена внаслідок ворожого удару по енергооб'єкту – Чернігівобленерго

Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

ОСТАННЄ

Постпред США при НАТО: ми намагаємося зрозуміти до чого максимально готова Росія

Трамп обговорив з Токаєвим війну в Україні і збирається запросити Казахстан та Узбекистан на саміт G20 в 2026 році

Держадепартамент США збирається заборонити в'їзд в країну особам, яких вважає відповідальними за цензурування американських онлайн-платформ в Європі - Рубіо

Правила єдині для всіх – Нацбанк прокоментував рішення Revolut закрити рахунки клієнтам в Україні

Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують у збиранні інформації для Кремля - ЗМІ

Сибіга скоординував із австралійською колегою подальші кроки для подальшого зміцнення оборонних спроможностей України

МЗС України назвало Почесних амбасадорів України 2025

Літак з військовою делегацією Лівії на чолі з начальником Генштабу розбився, повертаючись з Туреччини

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

Загиблих та постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку в Чернігові не виявлено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА