Поліція Києва затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в середмісті столиці

Поліцейські Києва затримали 28-річного місцевого мешканця, причетного до бійки зі стріляниною в центральній частині Києва.

В телеграм-каналі в понеділок Київська поліція нагадує, що 21 грудня близько опівночі до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку поблизу Бессарабської площі.

"Слідством було встановлено, що на вулиці між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла в штовханину. Під час сутички один із учасників конфлікту здійснив постріл вгору, після чого порушники залишили місце події", - йдеться в повідомленні.

Тоді, як зазначається в повідомленні, поліцейські встановили двох осіб, причетних до інциденту.

"Наразі, за результатами розшукових заходів, правоохоронці встановили та затримали стрілка — ним виявився 28-річний місцевий мешканець", - інформують у поліції.

За вказаним фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Триває встановлення всіх учасників інциденту та з’ясування ролі кожного.