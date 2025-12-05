У 10 ОГШБ заявили про ймовірну страту росіянами полоненого вояка бригади у с. Свято-Покровське

У 10 окремій Гірсько-Штурмовій Бригаді "Едельвейс" офіційно заявили про порушення окупантами норм міжнародного гуманітарного права – ймовірну страту полоненого українського військовослужбовця біля селища Свято-Покровське Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області.

"У районі н.п. Свято-Покровське противник здійснив приховану інфільтрацію в бойові порядки Сил оборони, скориставшись погодними умовами. На ворожих інформресурсах з’явився відеозапис, де видно перебування російських військових на одній із українських позицій. На кадрах зафіксовано українського військовослужбовця, який підняв руки та продемонстрував готовність здатися, тобто перебував у статусі особи, яка більше не бере участі у бойових діях. Незважаючи на це, окупанти продовжували тримати його під прицілом і, ймовірно, відкрили вогонь, що могло призвести до його загибелі", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

Обставини події уточнюються, проводиться додаткова перевірка фактів.

Як заявляють у бригаді "Едельвейс", подібні дії мають ознаки грубого порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Українська сторона рішуче засуджує подібні злочинні дії, що свідчать про терористичні методи ведення війни російськими військами. Усі матеріали буде перевірено та передано компетентним органам для правової оцінки та фіксації можливого воєнного злочину. Воєнні злочини не мають строків давності, за кожним з них стоять конкретні особи. Кара для них невідворотна", - йдеться у заяві.