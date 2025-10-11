Інтерфакс-Україна
Події
15:56 11.10.2025

У США засудили ексвійськового, який розповів секретні дані про війну в Україні на сайті знайомств

У США майже до 6 років ув’язнення засудили ексвійськового, який розповів секретні дані про війну в Україні на сайті знайомств, повідомив мовник ABC News.

"Відставного офіцера армії, який працював цивільною особою у ВПС, засудили майже до шести років позбавлення волі за змову з метою передачі секретної інформації про війну Росії проти України на іноземній платформі онлайн-знайомств", - йдеться у повідомленні ABC News.

Повідомляється, що Девіда Слейтера в середу засудили в окружному суді США в Лінкольні до 70 місяців ув’язнення. Слейтер, якому було 64 роки, мав допуск до секретної інформації на своїй роботі в Стратегічному командуванні США на авіабазі Оффатт у Небрасці після виходу з армії у званні підполковника у 2020 році.

Прокурори заявили, що в рамках своєї роботи, яку він обіймав з серпня 2021 року приблизно до квітня 2022 року, Слейтер відвідував брифінги про російсько-українську війну, які були засекречені як цілком таємні. Його заарештували у березні 2024 року.

У своїй угоді про визнання вини Слейтер визнав, що він змовився передати секретну інформацію, яку він дізнався з цих брифінгів, через платформу обміну повідомленнями іноземного сайту знайомств неназваному співучаснику, який стверджував, що є жінкою, що проживає в Україні. Згідно з угодою про визнання вини, інформація, класифікована як секретна, стосувалася військових цілей та російських військових можливостей.

Співучасниця змови регулярно просила Слейтера надати секретну інформацію. В одному повідомленні вона називала його "мій таємний інформатор, коханий!", а в іншому написала: "Дейве, я сподіваюся, що завтра НАТО підготує дуже приємний "сюрприз" для Путіна! Розповіси мені?"

Невідомо, чи була ця людина з України, РФ чи іншої країни.

