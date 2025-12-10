Інтерфакс-Україна
19:13 10.12.2025

Військові витрати в бюджеті Естонії на 2026 рік перевищать 5% ВВП

Парламент Естонії в середу затвердив закон про бюджет на 2026 рік, який передбачає збільшення витрат на оборону на 844,5 млн євро.

Згідно з сайтом парламенту, доходи складуть близько 18,6 млрд євро (на 4,8% більше, ніж у поточному році), витрати - 19,5 млрд євро (зростання на 7,1%). Дефіцит бюджету досягне 4,5% ВВП, що перевищує нормативи ЄС. Але як виняток ЄС дозволив перевищити показник для швидкого збільшення витрат на оборону.

Відповідно до критеріїв НАТО, обороні в 2026 році в Естонії буде приділено особливу увагу. На неї виділяється понад 5% ВВП, що на 844,5 млн євро більше, ніж у поточному році.

Так, збільшаться інвестиції в протиповітряну і протиракетну оборону, в розвиток потенціалу безпілотних літальних апаратів, а також в здатність нанесення дальніх і високоточних ударів. Будуть створені бригада протиповітряної оборони і нові інженерні батальйони, розроблені системи C-RAM для захисту критичної інфраструктури, розширені полігони для тренувань і навчань. Крім того, продовжиться будівництво оборонних промислових парків.

Естонія продовжить надавати Україні підтримку в розмірі 0,25% ВВП, або 110,7 млн євро. Більша частина цих коштів буде спрямована на замовлення для естонської оборонної промисловості.

Бюджет Естонії на 2025 рік прийнятий з дефіцитом 3% ВВП - в межах ліміту, встановленого маастрихтськими критеріями Євросоюзу. Витрати на оборону зросли до 3,3% ВВП (у 2024 році - 3,2% ВВП).

