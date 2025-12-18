Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників

Фото: https://www.freepik.com/

Власники 99,06% ВВП-варантів, які перебувають в обігу на загальну суму $2,635 млрд, підтримали їх повний обмін на звичайні єврооблігації України, йдеться у біржовому повідомленні України у четвер.

"Ця транзакція посилить подальші кроки держави зі зміцнення макроекономічної стабільності та стійкості державного боргу, дозволивши уникнути значних виплат у період післявоєнної відбудови й зберегти ресурси, необхідні для фінансування оборони країни в умовах повномасштабного вторгнення росії", – прокоментувало такий результат Міністерство фінансів України.

Зазначається, що згідно з умовами обміну Україна конвертує майже весь непогашений номінальний обсяг ВВП-варантів у новий клас облігацій С зі строком погашення у 2032 році із коефіцієнтом 1,34 на суму близько $3 млрд 497,67 млн (а невелику частину — у випущені під час реструктуризації єврооблігацій минулого року облігації В зі строками погашення у 2030 та 2034 роках на суму по $16,91 млн).

Базові умови передбачають, що по 45% основної суми нових єврооблігацій С буде погашено 1 лютого 2030 та 2031 років, тоді як решта 10% – 1 лютого 2032 року. Ставка за такими облігаціями становитиме 4% річних у період від їх розміщення до 1 лютого 2027 року, потім до 1 серпня 2029 року – 5,5% та 7,25% річних в період, що залишиться до погашення.

Окрім того Україна виплатить за обмін грошову винагороду у розмірі до 7%. У постанові Кабінету міністрів про умови реструктуризації зазначалося, що плати за обмін не перевищуватиме $52,7 млн, тоді як сумарно плата за згоду та плата за результат - $129,56 млн.

У межах цієї транзакції Україна також анулює ВВП-варанти на суму $604,26 млн, які перебувають у власності держави, але ВВП-варанти на $43,84 млн у власності Нацбанку України приймуть участь в обміні

Таким чином Україна повністю виводить з обігу цей інструмент.

За розрахунками Міністерства фінансів, сукупні виплати за ВВП-варантами без їх реструктуризації у 2025–2041 роках могли б становити від $6 млрд до $20 млрд залежно від темпів економічного зростання країни у період відновлення. Така надмірна волатильність зумовлена природою цього інструменту: після 2025 року виплати є необмеженими та прив’язаними до річного зростання реального ВВП — без захисту від ризику економічних спадів, за якими може слідувати різке відновлення, що призводять до виплат, які не відповідають економічній реальності. Виплати за ВВП-варантами мали б здійснюватися, якщо річне зростання реального ВВП перевищує 3%, та розраховуються як 15% від річного зростання ВВП між 3% і 4% та 40% від зростання реального ВВП понад 4%.

ВВП України скоротився майже на 30% у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії. У 2023 році економіка зросла на 5,3%, що спричинило вимогу здійснення виплати за ВВП- варантами на суму $643 млн попри відсутність реального покращення економічної ситуації в країні. Цю вимогу було повністю погашено у рамках нинішньої транзакції.

"Ця реструктуризація дозволить Україні заощадити мільярди доларів потенційних виплат у період післявоєнного відновлення. Конвертація ВВП-варантів у стандартні боргові інструменти з механізмом агрегування забезпечує прогнозованість та зменшує довгострокову волатильність державних фінансів. Ми виводимо з обігу токсичний інструмент, який становив серйозний фіскальний ризик для України та міг поставити під загрозу наше відновлення й відбудову", – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, завершення угоди щодо реструктуризації ВВП-варантів допоможе Україні досягти боргових цілей, передбачених програмою МВФ, та відповідає очікуванням двосторонніх партнерів — Групи офіційних кредиторів України.

"Реструктуризуючи ВВП варанти, ми усуваємо один із ключових ризиків, визначених у нашій Стратегії управління державним боргом, роблячи боргову структуру України більш прогнозованою та стійкою навіть у несприятливих умовах... Ми твердо налаштовані й надалі забезпечувати боргову стійкість України, що є критично важливим для збереження фінансової стабільності та формування сильнішого й заможнішого економічного майбутнього нашої країни", – додав урядовий уповноважений з управління державним боргом Юрій Буца.

Мінфін додав, що завдяки позитивному результату голосування за пропозицію України, оголошену 1 грудня, процес реструктуризації тепер переходить до етапу розрахунків, які відбудуться у найближчі дні та завершаться до кінця поточного року.