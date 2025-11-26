Україна та власники ВВП-варантів відновили переговори щодо реструктуризації

Фото: https://www.freepik.com/

Уряд України та власники ВВП-варантів відновили переговори щодо їх потенційної реструктуризації, повідомило агентство Bloomberg у середу із посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

"Група інвесторів на чолі з хедж-фондами підписала цього тижня угоди про нерозголошення інформації, щоб вступити в так звані обмежені переговори", – йдеться у інформації агентства.

Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, ВВП-варанти у середу подорожчали на 1,74% – до 90,45% від умовного номіналу, що є найвищою їх оцінкою з кінця ще довоєнного 23021 року.

Як повідомлялося, представники України з 16 жовтня по 5 листопада провели серію обмежених переговорів із спеціальним комітетом, до якого входять інституційні власники ВВП-варантів, в ході яких сторони безрезультатно двічі обмінялися пропозиціями щодо їх реструктуризації.

Серед власників варантів є хедж-фонди Aurelius Capital Management LP та VR Capital Group. Їх консультують Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP та PJT Partners Inc, тоді як українську сторону консультують White & Case LLP та Rothschild & Co.

За результатами осіннього раунду перемовин Мінфін наголосив, що Україна має намір продовжувати взаємодію з власниками варантів та розглянути всі доступні варіанти їх реструктуризації, що відповідають трьом раніше заявленим цілям: відновлення боргової стійкості відповідно до Програми з МВФ; зобов’язанням, взятим під час реструктуризацією єврооблігацій у серпні 2024 року, щодо належного розподілу тягаря між усіма комерційними вимогами в межах реструктуризації; затвердженим 27 серпня 2024 року урядом мораторієм на виплати за варантами з 31 травня 2025 року до завершення їх реструктуризації.

Повторна пропозиція України в ході тих осінніх переговорів полягала в компенсації за пропущений платіж за варантами за 2023 звітний рік, який мав бути здійснений 2 червня 2025 року, та обміні варантів на часткову грошову виплату та нову серію суверенних облігацій ("Облігації типу C"). Згідно з пропозицією України, власники ВВП-варантів, які б погодилися на цей варіант реструктуризації, отримали б $60 готівкою та облігації типу C номінальною вартістю $1260 за кожні $1000 умовної вартості варантів. Ці облігації мали б бути погашені трьома рівними частинами 30 січня 2030, 2031 та 2032 років. Відсотки за ними сплачувалися б раз на пів року за ставками: на 2026-2027 роки – 2,50%, 2028-2029 роки – 4% та 2030-2032 роки – 6,00%.

В першій пропозиції в цьому раунді переговорів українська сторона пропонувала гасити облігації чотирма рівними частинами до 2033 року та встановити купон на 2030-2033 роки на рівні 5,5%.

Спецкомітет відхилив цю пропозицію України та, у свою чергу, запропонував збільшити грошові виплати – до $150, а випуск облігацій – до $1400 за кожні $1000 умовної вартості варантів. Окрім того власники українських паперів просили наблизити терміни погашення облігацій С на рік та збільшити купон за ними: на 2026-першу половину 2027 року – до 5%, надали до повного погашення у 2031 році – 7,75%.

Порівняно із першою зустрічною пропозицією спецкомітет погодився зменшити купон до середини 2027 року з 6% до 5%, але одночасно запропонував прописати Механізм відновлення права на позов.