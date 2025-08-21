Інтерфакс-Україна
13:15 21.08.2025

Створено 147 окрему артилерійську бригаду ДШВ ЗС України

У складі 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ створена нова військова частина — 147 окрема артилерійська бригада ДШВ ЗС України.

Як повідомляють ДШВ у телеграм-каналі, нова артилерійська бригада буде оснащена сучасними західними артсистемами, здатними вражати противника на дальніх дистанціях з високою точністю. У її складі діятимуть також розрахунки безпілотних систем та інші бойові підрозділи, що забезпечуватимуть перевагу у вогневому ураженні.

Командиром 147 окремої артилерійської бригади призначено полковника Віктора Довгаля — бойового офіцера, який воює з 2014 року, повного лицаря ордена Богдана Хмельницького. Протягом крайніх двох років він керував артилерією у 46 окремій аеромобільній бригаді ДШВ ЗС України.

