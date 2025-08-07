Інтерфакс-Україна
Кличко передав 900 БпЛА бійцям ЗСУ від громади столиці

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 5-ї окремої Київської штурмової бригади ЗСУ від громади столиці 900 БпЛА.

"Передав від громади столиці на фронт бійцям 5-ї окремої Київської штурмової бригади ЗСУ іще 900 БпЛА. Зокрема, 800 FPV-дронів різних типів та 100 Mavic 3Е", - написав він в телеграм-каналі в четвер.

Кличко зазначив, що навесні військовим цієї бригади Київ передав 2 тис. безпілотників різних типів. Таким чином, із урахуванням нової передачі, це вже майже 3 тис. дронів. 

"На це вкрай необхідне оснащення від початку року виділили 5-й штурмовій з міського бюджету 200 млн грн", - наголосив він.

За словами мера столиці, загалом цього року на підтримку захисників Київрада спрямувала вже 6 млрд грн. Бійцям різних бригад столиця відправила на фронт майже 35 тис. БпЛА.

Теги: #дрони #бригада #кличко

