Інтерфакс-Україна
Події
13:56 15.10.2025

Військовий план ЄС передбачає проєкти з протидії БпЛА та посилення ППО на 2026 рік для стримування РФ – ЗМІ

2 хв читати
Військовий план ЄС передбачає проєкти з протидії БпЛА та посилення ППО на 2026 рік для стримування РФ – ЗМІ

Європейський Союз запропонує запустити спільні проєкти з безпілотників та протиповітряної оборони в найближчі місяці в рамках амбітного п’ятирічного плану з переозброєння континенту та стримування Росії, повідомляє Bloomberg News у середу.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство, передбачається, що до кінця 2027 року ЄС буде здійснювати 40% своїх оборонних закупівель спільно, що більш ніж удвічі перевищує поточний показник.

"Авторитарні держави все більше втручаються в наші суспільства та економіки", – йдеться в документі. "Традиційні союзники та партнери переносять свою увагу на інші регіони світу".

Наголошується, що "мілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці в найближчому майбутньому".

Стверджується, що країни ЄС повинні координувати свої витрати на оборону та швидко створювати коаліції для спільного впровадження нових оборонних програм. Ці зусилля повинні бути розпочаті протягом 2026 року, якщо континент хоче досягти своєї мети бути готовим до бойових дій у 2030 році.

Крім того, ЄС хоче створити нові флагманські проєкти, що передбачають використання дронів, засобів протиповітряної оборони та космічного щита. Ці ініціативи мають такі назви, як "Європейська система протидії дронам", яка буде базуватися на досвіді України, та "Східний фланг". За планом, ці проєкти мають бути запущені у 2026 році.

Зазначається, що "Європейська система протидії дронам" - це розвиток ініціативи "стіна дронів", яка отримала неоднозначну реакцію: південні країни вимагали, щоб дрони не зосереджувалися лише на східному кордоні континенту. Новий план розширює цю концепцію, охоплюючи весь континент. Він також ставить за мету створення повністю функціональної системи протидії дронам до 2027 року.

У документі також висловлюється побажання, щоб запропонована система протиповітряної та протиракетної оборони була введена в дію до 2026 року.

Крім того, у документі пропонується створити до 2026 року фонд у розмірі до EUR 1 млрд спільно з Європейським інвестиційним банком для підтримки оборонних проєктів.

Теги: #план #військовий #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:28 15.10.2025
Лондон і Оттава можуть приєднатися до плану ЄС щодо використання активів РФ – ЗМІ

Лондон і Оттава можуть приєднатися до плану ЄС щодо використання активів РФ – ЗМІ

22:19 14.10.2025
Свириденко й Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України й імплементацію нового механізму репараційних позик

Свириденко й Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України й імплементацію нового механізму репараційних позик

07:56 14.10.2025
Трамп заявив про просування свого плану щодо Гази та створення Ради миру

Трамп заявив про просування свого плану щодо Гази та створення Ради миру

19:19 13.10.2025
ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

18:09 13.10.2025
ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

14:48 13.10.2025
Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

14:25 13.10.2025
В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

14:17 13.10.2025
ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

14:08 13.10.2025
ЄС цьогоріч надає Україні рекордний рівень військової підтримки - Каллас

ЄС цьогоріч надає Україні рекордний рівень військової підтримки - Каллас

13:07 13.10.2025
Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1

Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1

ВАЖЛИВЕ

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

ОСТАННЄ

Бережна: Україні всіляко потрібно показувати дані, які будуть спростовувати польські спекулятивні наративи щодо історичних питань

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

Пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" планується на травень 2026р - Кравчук

Заморозки очікуються по всій Україні найближчої ночі

Україна взяла участь у навчаннях JEF "Tarassis–2025" в якості спостерігачів - Залужний

Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

АП ВАСК надала дозвіл на спецрозслідування щодо бізнесмена Жеваго по справі екс-голови Верховного Суду Князева

Литва виділить EUR30 млн на закупівлю озброєння для України - глава Міноборони

Лікар військової клініки на Одещині вимагав $2 тис. хабаря за визнання обмежено придатним - Нацполіція

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА