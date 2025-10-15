Військовий план ЄС передбачає проєкти з протидії БпЛА та посилення ППО на 2026 рік для стримування РФ – ЗМІ

Європейський Союз запропонує запустити спільні проєкти з безпілотників та протиповітряної оборони в найближчі місяці в рамках амбітного п’ятирічного плану з переозброєння континенту та стримування Росії, повідомляє Bloomberg News у середу.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство, передбачається, що до кінця 2027 року ЄС буде здійснювати 40% своїх оборонних закупівель спільно, що більш ніж удвічі перевищує поточний показник.

"Авторитарні держави все більше втручаються в наші суспільства та економіки", – йдеться в документі. "Традиційні союзники та партнери переносять свою увагу на інші регіони світу".

Наголошується, що "мілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці в найближчому майбутньому".

Стверджується, що країни ЄС повинні координувати свої витрати на оборону та швидко створювати коаліції для спільного впровадження нових оборонних програм. Ці зусилля повинні бути розпочаті протягом 2026 року, якщо континент хоче досягти своєї мети бути готовим до бойових дій у 2030 році.

Крім того, ЄС хоче створити нові флагманські проєкти, що передбачають використання дронів, засобів протиповітряної оборони та космічного щита. Ці ініціативи мають такі назви, як "Європейська система протидії дронам", яка буде базуватися на досвіді України, та "Східний фланг". За планом, ці проєкти мають бути запущені у 2026 році.

Зазначається, що "Європейська система протидії дронам" - це розвиток ініціативи "стіна дронів", яка отримала неоднозначну реакцію: південні країни вимагали, щоб дрони не зосереджувалися лише на східному кордоні континенту. Новий план розширює цю концепцію, охоплюючи весь континент. Він також ставить за мету створення повністю функціональної системи протидії дронам до 2027 року.

У документі також висловлюється побажання, щоб запропонована система протиповітряної та протиракетної оборони була введена в дію до 2026 року.

Крім того, у документі пропонується створити до 2026 року фонд у розмірі до EUR 1 млрд спільно з Європейським інвестиційним банком для підтримки оборонних проєктів.