Інтерфакс-Україна
Події
10:16 23.09.2025

Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок - ДБР

2 хв читати

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та повідомили про підозру командиру однієї із військових частин Рівного, який долучив підлеглих до будівництва свого будинку.

"До проведення будівельних робіт замість несення служби посадовець долучив трьох підлеглих військових, серед яких були двоє водіїв та електрик. Вони здійснювали ремонтні роботи в будинку керівника у Львівській області", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

При цьому, як зазначають у відомстві, відповідно до службової документації, вказані військові "на папері" залишалися на місці дислокації у Рівному, а відтак держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення.

За інформацією ДБР, будівництво триває понад 1,5 року – із березня 2024-го. "За цей час з бюджету військової частини було протиправно виплачено понад 1,3 млн грн", - наголошують у Бюро.

17 вересня 2025 року під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із вищевказаних військових.

Наразі вони уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Ще один із "будівельників", згідно з повідомленням, із липня несе службу в Сумській області.

Крім того, як інформує ДБР, під час обшуків правоохоронці знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував "за сумлінну службу", хоча усі розуміли, що вони виконують його окреме доручення на Львівщині.

Командира затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,3 млн гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

 

Теги: #військовий #підозра #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 19.09.2025
Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

09:53 19.09.2025
На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

13:47 17.09.2025
Викрито масштабні зловживання у лісовій сфері, що завдали збитків на понад 700 млн грн

Викрито масштабні зловживання у лісовій сфері, що завдали збитків на понад 700 млн грн

18:28 16.09.2025
Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

16:23 12.09.2025
ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

11:24 12.09.2025
ДБР розслідує обставини ДТП за участю детектива НАБУ

ДБР розслідує обставини ДТП за участю детектива НАБУ

16:20 11.09.2025
СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича за спонсорування збройної агресії РФ

СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича за спонсорування збройної агресії РФ

16:20 10.09.2025
ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

11:50 08.09.2025
ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві за участю військового авто

ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві за участю військового авто

17:35 05.09.2025
Зрадник, який передавав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів, проведе за гратами 15 років

Зрадник, який передавав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів, проведе за гратами 15 років

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

ОСТАННЄ

Безробітний з Хмельницького коригував ворожі атаки по аеродромах та енергооб’єктах

Голова комітету Ради: 8% підручників ще досі не доставлені до шкіл

Окупанти просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу - DeepState

Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини нападу на Калуський РТЦК

ВАКС досліджує докази у справі ексвіцепрем’єра Клюєва та ексголови Держінвестицій Тарана - Transparency International

В Україні офіційно відкрилося представництво Центрального агентства управління проєктами Литви

Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній галузях і нагадуватиме комплексну контрольну - УЦОЯО

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Запуск ДПА для 9-х класів може розпочатися з 2028р - УЦОЯО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА