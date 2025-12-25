Інтерфакс-Україна
18:03 25.12.2025

У київському метро чоловік поранив ножем двох пасажирів

Правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів столичного метрополітену, повідомляє поліція Києва.

"Подія відбулась сьогодні ввечері на станції метро "Контрактова площа". За попередньою інформацією, на платформі між пасажирами стався раптовий конфлікт, який переріс у штовханину. Під час сутички 35-річний киянин вдарив двох чоловіків ножем, спричинивши одному з них різану рану обличчя, іншому - поранення руки", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Потерпілих госпіталізовано, нападника поліцейські затримали на місці події.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

