22:44 24.10.2025

Військовий омбудсмен закликала до детального розслідування загибелі 43-річного військовозобов’язаного в Києві

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила про необхідність детального розслідування інциденту з загибеллю 43-річного військовозобов'язаного в Києві.

"Маю дуже багато запитів на коментар щодо загибелі при невідомих обставинах 43-річного новобранця, на момент подій, що спричинили його смерть, уже військовослужбовця однієї з військових частин ЗСУ. Оскільки робочий день ще триває, поки що напишу неформально і дуже коротко", - написала вона у соцмережі Facebook у п'ятницю.

Решетилова зазначила, що перебуває на звʼязку з адвокатом сімʼї загиблого військовослужбовця та отримала від нього всю наявну інформацію.

За її словами, у батьків загиблого є питання не лише щодо того, що і де, з чиєї вини сталося з їхнім сином, а також до дій правоохоронців, лікарів та адміністрації лікарні, представника військової частини.

"Все це має бути детально зʼясовано в межах кримінального провадження. Я вже комунікувала з правоохоронними органами - дуже сподіваюся на їхню ефективність. Ми маємо зробити все, щоб зʼясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка, похвилинно відтворити події і у разі насильницької смерті притягнути винних до відповідальності", - підкреслила омбудсмен.

Решетилова закликала повідомити їй особисто, якщо хтось став свідком цього інциденту або йому відомі обставини, що призвели до його смерті не з чуток чи переказів.

"Конфіденційність гарантую", - зазначила вона.

Як повідомлялося, Подільський ТЦК та СП у місті Києві та 71 окрема єгерська бригада ДШВ Збройних сил України дали спільне роз'яснення інциденту про нібито побиття військовозобов’язаного, згідно з ним чоловік при численних свідках сам "втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу", "фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно нього, наразі не встановлено.

У Києві в розподільчому пункті чоловік впав на підлогу та помер. Поліція відкрила кримінальне провадження через смерть 43-річного чоловіка після падіння в розподільчому пункті Подільського району Києва.

