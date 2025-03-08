Пресрелізи

14:00 08.03.2025

Проєкт "Лінія дронів" – можливість потрапити в кращі БПЛА-підрозділи

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У Збройних силах України стартував амбітний проєкт "Лінія дронів", ініційований Президентом України. Його головна мета – розширення можливостей підрозділів безпілотних систем та поширення їхнього бойового досвіду серед сил оборони.

У рамках проєкту створюється мережа спеціалізованих підрозділів, які будуть забезпечені сучасною технікою, необхідними ресурсами та кваліфікованими фахівцями. Долучитися до ініціативи можуть як військовослужбовці, так і цивільні спеціалісти. Охочі можуть звернутися до 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

"Лінія дронів" має на меті реалізацію передових тактичних рішень в армії. Вона сприятиме створенню "зони знищення" на відстані 10-15 км, що значно ускладнить просування противника без серйозних втрат. Також це забезпечить піхоту безпілотним прикриттям і підтримкою з повітря. Міністерство оборони вже виділило на проєкт додаткові 4,6 млрд грн, які будуть спрямовані безпосередньо на оснащення підрозділів: закупівлю БПЛА, транспортних засобів, засобів радіоелектронної боротьби та іншого необхідного обладнання.

До ініціативи залучені провідні підрозділи безпілотних систем ЗСУ, серед яких РАРОГ, К-2, АХІЛЛЕС і ПТАХИ МАДЯРА. Подати заявку на участь можна через сайт lfrecruiting.com.ua або за номерами 0 800 503 696.

Після подання заявки кандидати проходять відбір, який включає співбесіду та тестування в БПЛА-підрозділах. Для військовослужбовців передбачена можливість переведення в ці підрозділи, а цивільних кандидатів супроводжують через територіальні центри комплектування до місця служби.

Новобранці "Лінії дронів" проходитимуть спеціалізовану підготовку, що включає навчання тактиці, опанування роботи з безпілотниками та освоєння методів протидії ворожим дронам.

Участь у проєкті можуть взяти:

  • оператори БПЛА;
  • інженери;
  • ІТ-фахівці;
  • медики;
  • діловоди;
  • інші спеціалісти, які прагнуть працювати з передовими технологіями.

Якщо ти готовий долучитися до змін, приходи до Центру рекрутингу за адресою: м. Київ, вул. Ольжича, 10а (станція метро "Дорогожичі"), або зв’яжися через сайт https://lfrecruiting.com.ua/ чи гарячу лінію 0 800 503 696.

Тим, кого цікавить, що відбувається після мобілізації і потрапляння в підрозділ, радимо подивитися відео проєкту 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ "Чоло і Тило":

 

Теги: #рекрутинг #бпла #зсу #мобілізація #рарог #ахіллес #к2 #лінія_дронів

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