Інтерфакс-Україна
Події
20:48 15.07.2025

Зеленський доручив уряду заснувати академічні стипендії пам'яті захисників та захисниць України

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Зеленський доручив уряду заснувати академічні стипендії пам'яті захисників та захисниць України

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду заснувати академічні стипендії пам'яті захисників та захисниць України.

Згідно з указом від 15 липня №492/2025, з метою вшанування пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, їх звитяг та подвигів, розвитку національних військових традицій, зміцнення патріотичного духу молоді Кабінету міністрів доручено "вирішити у чотиримісячний строк питання щодо заснування академічних стипендій пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, для курсантів, слухачів і ад'юнктів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти".

Уряд також має "забезпечити фінансування заходів, пов'язаних із виплатою академічних стипендій пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, для курсантів, слухачів і ад'юнктів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти".

Згідно з указом, втратив чинність, указ президента України від 11 лютого 2000 року № 209/2000 "Про додаткові заходи щодо відзначення 55-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років".

Теги: #стипендії #зеленський

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