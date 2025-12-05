Українці можуть отримати 90 держстипендій уряду КНР на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році

Міністерство освіти і науки України розпочало прийом заявок на отримання 90 державних стипендій уряду Китайської народної республіки на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році.

"Відповідно до угоди між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Китайської народної республіки про співробітництво в галузі освіти уряд Китайської народної республіки надає для громадян України 90 державних стипендій на навчання у 2026/2027 навчальному році за освітніми рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії та на річне мовне стажування", - йдеться в повідомленні міністерства.

У зв’язку з цим Міносвіти приймає заявки на отримання державної стипендії уряду Китаю до 26 січня 2026 року (включно).

Зазначається, що для подання заявки кандидат на отримання державної стипендії має пройти обов’язкову реєстрацію на сайті Китайської стипендіальної ради www.campuschina.org та створити особистий кабінет, а усі необхідні документи мають бути заповнені онлайн в особистому кабінеті.

"Кандидат повинен заздалегідь звернутися до ЗВО Китаю (до якого планується вступ) та отримати лист-підтвердження від університету про готовність прийняти кандидата на навчання", - додали у відомстві.