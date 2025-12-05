Інтерфакс-Україна
Події
12:23 05.12.2025

Українці можуть отримати 90 держстипендій уряду КНР на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році

1 хв читати
Українці можуть отримати 90 держстипендій уряду КНР на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році

Міністерство освіти і науки України розпочало прийом заявок на отримання 90 державних стипендій уряду Китайської народної республіки на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році.

"Відповідно до угоди між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Китайської народної республіки про співробітництво в галузі освіти уряд Китайської народної республіки надає для громадян України 90 державних стипендій на навчання у 2026/2027 навчальному році за освітніми рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії та на річне мовне стажування", - йдеться в повідомленні міністерства.

У зв’язку з цим Міносвіти приймає заявки на отримання державної стипендії уряду Китаю до 26 січня 2026 року (включно).

Зазначається, що для подання заявки кандидат на отримання державної стипендії має пройти обов’язкову реєстрацію на сайті Китайської стипендіальної ради www.campuschina.org та створити особистий кабінет, а усі необхідні документи мають бути заповнені онлайн в особистому кабінеті.

"Кандидат повинен заздалегідь звернутися до ЗВО Китаю (до якого планується вступ) та отримати лист-підтвердження від університету про готовність прийняти кандидата на навчання", - додали у відомстві.

Теги: #навчання #стипендії #українці #кнр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:08 26.11.2025
ОБСЄ працює над аналізом потенційних сценаріїв повернення значної кількості українців додому через завершення тимчасового захисту ЄС

ОБСЄ працює над аналізом потенційних сценаріїв повернення значної кількості українців додому через завершення тимчасового захисту ЄС

17:34 22.11.2025
ГУР дякує всім причетним до повернення українців з Білорусі

ГУР дякує всім причетним до повернення українців з Білорусі

18:06 20.11.2025
Кабмін заснував стипендії пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність

Кабмін заснував стипендії пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність

13:02 17.11.2025
Міносвіти затвердило перелік отримувачів стипендії президента з числа найуспішніших учасників НМТ-2025

Міносвіти затвердило перелік отримувачів стипендії президента з числа найуспішніших учасників НМТ-2025

13:56 14.11.2025
Адміністрація Трампа готується депортувати українців, незважаючи на можливість їх призову до армії – ЗМІ

Адміністрація Трампа готується депортувати українців, незважаючи на можливість їх призову до армії – ЗМІ

10:46 13.11.2025
Україна та Ізраїль продовжать співпрацю у сфері підготовки фахівців, зокрема правоохоронців - посольство

Україна та Ізраїль продовжать співпрацю у сфері підготовки фахівців, зокрема правоохоронців - посольство

17:28 10.11.2025
Навчання УЧХ в рамках підготовки до зими відбулися на Київщині

Навчання УЧХ в рамках підготовки до зими відбулися на Київщині

13:19 08.11.2025
Польський Сейм відхилив законопроєкт президента Навроцького про зміни в наданні допомоги українцям – ЗМІ

Польський Сейм відхилив законопроєкт президента Навроцького про зміни в наданні допомоги українцям – ЗМІ

10:53 06.11.2025
На Волині відпрацювали дії під час паводків: спільні навчання УЧХ, ДСНС і польських служб

На Волині відпрацювали дії під час паводків: спільні навчання УЧХ, ДСНС і польських служб

16:42 04.11.2025
Лондонська школа економіки запускає програму "Освіта для перемоги": як на неї податись

Лондонська школа економіки запускає програму "Освіта для перемоги": як на неї податись

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

ОСТАННЄ

Погода на вихідних суттєво не зміниться, по всій Україні без опадів

Правоохоронці викрили шахраїв, які заволоділи понад 12 млн грн під виглядом інвестицій в агросектор

Зеленський і Кислиця обговорили деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин

Постанова про конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України втратила чинність

Мінкультури надало Вікімедіа Україна, Слідство.Інфо і Книгарня "Є" статус критично важливих

США закликали ЄС не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ – ЗМІ

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

Генконсульство України буде відкрите в словацькому Пряшеві - МЗС

Свириденко до Железняка: Ознайомте мене з фактами, а я прийму відповідне управлінське рішення щодо Кулеби

Патрульна поліція спростувала інформацію про введення в Україні нового дорожнього знаку "білий ромб"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА