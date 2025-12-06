Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

Фото: https://www.president.gov.ua/

Справедливий, тривалий і достойний мир був би найкращим подарунком для всієї України в День Збройних сил України, а також Святого Миколая, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні день Збройних cил України. Я вітаю ще раз всіх наших воїнів. Слава їм, слава всім вам, слава Україні. І сьогодні день Святого Миколая, який 6 грудня візначають в багатьох країнах світу, Європи. День чудотворця, коли ми всі віримо в диво і чекаємо подарунків. Звісно, сьогодні для кожного з нас, для всієї України, всіх родин найкращим подарунком був би мир. Безумовно, справедливий, достойний, як всі говорять, чесний. На мій погляд важливо, щоб він був тривалий", - сказав Зеленський під час виступу на Військовому молитовному сніданку в суботу.

Президент зазначив, що лише такий мир буде благословенним на неповторення агресії ворога.

"А вони ті, хто вони є, і ми це прекрасно розуміємо. Ілюзій немає", - додав він.

За словами глави держави, "ми знаємо, що ніхто нам не подарує цей мир", це потрібно вибороти.

Зеленський наголосив, що ці роки змінили українців. "І українці – віруюча нація. Ми сильно віримо в Бога, і сподіваємось на його допомогу. Звертаємось до нього в молитвах", - сказав президент.

Водночас, він додав, що Україна має розраховувати на себе, на свої Збройні сили, на своїх партнерів, зокрема, Європу і США, і на "адекватний цивілізований світ", який знає, що РФ давно порушує норми міжнародного права, "закони здорового глузду і абсолютно всі Божі заклики".

"Тож ми боремось на полі бою, на дипломатичній арені, боремось зі зневірою всередині нас, знаємо, що ми не на одинці, віримо, що разом ми захистимо своє право. І в нас воно є - справедливе право на життя, нашу Богом дану землю, ми точно захистимо наше майбутнє і справедливий мир", - зазначив глава держави.