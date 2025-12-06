Інтерфакс-Україна
Події
14:25 06.12.2025

Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

2 хв читати
Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир
Фото: https://www.president.gov.ua/

Справедливий, тривалий і достойний мир був би найкращим подарунком для всієї України в День Збройних сил України, а також Святого Миколая, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні день Збройних cил України. Я вітаю ще раз всіх наших воїнів. Слава їм, слава всім вам, слава Україні. І сьогодні день Святого Миколая, який 6 грудня візначають в багатьох країнах світу, Європи. День чудотворця, коли ми всі віримо в диво і чекаємо подарунків. Звісно, сьогодні для кожного з нас, для всієї України, всіх родин найкращим подарунком був би мир. Безумовно, справедливий, достойний, як всі говорять, чесний. На мій погляд важливо, щоб він був тривалий", - сказав Зеленський під час виступу на Військовому молитовному сніданку в суботу.

Президент зазначив, що лише такий мир буде благословенним на неповторення агресії ворога.

"А вони ті, хто вони є, і ми це прекрасно розуміємо. Ілюзій немає", - додав він.

За словами глави держави, "ми знаємо, що ніхто нам не подарує цей мир", це потрібно вибороти.

Зеленський наголосив, що ці роки змінили українців. "І українці – віруюча нація. Ми сильно віримо в Бога, і сподіваємось на його допомогу. Звертаємось до нього в молитвах", - сказав президент.

Водночас, він додав, що Україна має розраховувати на себе, на свої Збройні сили, на своїх партнерів, зокрема, Європу і США, і на "адекватний цивілізований світ", який знає, що РФ давно порушує норми міжнародного права, "закони здорового глузду і абсолютно всі Божі заклики".

"Тож ми боремось на полі бою, на дипломатичній арені, боремось зі зневірою всередині нас, знаємо, що ми не на одинці, віримо, що разом ми захистимо своє право. І в нас воно є - справедливе право на життя, нашу Богом дану землю, ми точно захистимо наше майбутнє і справедливий мир", - зазначив глава держави.

Теги: #зсу #мир #боротьба #українці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 06.12.2025
Фотовиставка відкрилася на станції метро "Золоті ворота" в Києві з нагоди Дня ЗСУ

Фотовиставка відкрилася на станції метро "Золоті ворота" в Києві з нагоди Дня ЗСУ

11:56 06.12.2025
Сирський у День ЗСУ: Не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти і обов’язково вистоїмо

Сирський у День ЗСУ: Не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти і обов’язково вистоїмо

11:09 06.12.2025
Порошенко привітав ЗСУ і закликав владу всі можливі ресурси спрямовувати на потреби оборони

Порошенко привітав ЗСУ і закликав владу всі можливі ресурси спрямовувати на потреби оборони

09:34 06.12.2025
Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

07:49 06.12.2025
Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

12:23 05.12.2025
Українці можуть отримати 90 держстипендій уряду КНР на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році

Українці можуть отримати 90 держстипендій уряду КНР на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році

17:51 03.12.2025
Кличко вручив нагороди від столиці захисникам і захисницям до Дня ЗСУ

Кличко вручив нагороди від столиці захисникам і захисницям до Дня ЗСУ

15:46 03.12.2025
"Генерал Черешня" повідомив про оновлення флагманського перехоплювача БпЛА AIR Pro

"Генерал Черешня" повідомив про оновлення флагманського перехоплювача БпЛА AIR Pro

14:10 03.12.2025
"Сухопутні війська ЗСУ: 1-й центр рекрутингу презентує 61-шу Степову бригаду

"Сухопутні війська ЗСУ: 1-й центр рекрутингу презентує 61-шу Степову бригаду

06:33 03.12.2025
Лев XIV вважає, що Італія могла б стати посередником у переговорах України, США й РФ і Ватикан

Лев XIV вважає, що Італія могла б стати посередником у переговорах України, США й РФ і Ватикан

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

Головною ціллю ударів РФ вночі була енергетика – Зеленський

ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

ОСТАННЄ

Шмигаль: Майже 500 капеланів від 13 релігійних організацій проповідують українським воїнам

Стрічка про ССО "Етос. Тінь вовка" вийшла на екрани в День ЗСУ

Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через Фастів

Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони

Щонайменше 8 людей поранені внаслідок нічної атаки в Україні

Знеструмлені 10 населених пунктів у Запорізькій області внаслідок атаки РФ

Погода найближчими днями в Україні не зміниться, лише на заході в понеділок невеликий дощ, на півдні - туман

Головною ціллю ударів РФ вночі була енергетика – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА