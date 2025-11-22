ГУР дякує всім причетним до повернення українців з Білорусі

Керівник Страткому Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Юсов подякував усім причетним до повернення 31 українця з Білорусі і запевнив, що робота по звільненню наших громадян триватиме.

"Хотів би окремо наголосити і подякувати провідній ролі Сполучених Штатів Америки і президенту Дональду Трампу. Відзначити слід окремо конструктивну позицію керівництва Білорусі, тому що наші громадяни сьогодні вдома, живі і їм надається допомога", - сказав він в ефірі телемарафону у суботу.

Юсов окремо подякував "спецпосланцю США у Білорусі Джону Коулу, заступнику помічника держсекретаря США з питань Європи Крістоферу Сміту за роботу з повернення військових та цивільних українців з території Білорусі, та – важливо – з території Російської Федерації: ця робота триватиме". "Ми, безумовно, не завершуємо цей кейс, тому що нам потрібно повертати своїх", - пояснив він.

За інформацією Юсова, звільнені українці утримувались у Білорусі у різних умовах, частині з них загрожували тривалі терміни ув’язнення. "Переважно це люди, які утримувались за проукраїнську позицію, обвинувачувались у допомозі і сприянні Україні", - сказав він.

Серед звільнених є мешканці тимчасово окупованих територій, важкохворі, зокрема на онкологію.

Також Юсов розповів про 18-річну дівчину, яку вдалося повернути до України. "Декілька років тому це була дуже відома історія. Тоді дівчині було 16 років, вона 2 роки була за гратами. Звинувачували її у, власне, підтримці України і у тому, що вона намагалась у порушення закону робити деякі речі на території Білорусі. Сьогодні вона на волі і це важливо", - сказав він.

Як повідомлялось, в Україну з Білорусі вдалося повернути 31 громадянина: це жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років. Вік наймолодшої звільненої українки - 18 років, найстаршому - 58 років.

Олександр Лукашенко 22 листопада помилував 31 громадянина України, а також двох католицьких священників.