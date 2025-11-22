Інтерфакс-Україна
Події
17:34 22.11.2025

ГУР дякує всім причетним до повернення українців з Білорусі

2 хв читати
ГУР дякує всім причетним до повернення українців з Білорусі

Керівник Страткому Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Юсов подякував усім причетним до повернення 31 українця з Білорусі і запевнив, що робота по звільненню наших громадян триватиме.

"Хотів би окремо наголосити і подякувати провідній ролі Сполучених Штатів Америки і президенту Дональду Трампу. Відзначити слід окремо конструктивну позицію керівництва Білорусі, тому що наші громадяни сьогодні вдома, живі і їм надається допомога", - сказав він в ефірі телемарафону у суботу.

Юсов окремо подякував "спецпосланцю США у Білорусі Джону Коулу, заступнику помічника держсекретаря США з питань Європи Крістоферу Сміту за роботу з повернення військових та цивільних українців з території Білорусі, та – важливо – з території Російської Федерації: ця робота триватиме". "Ми, безумовно, не завершуємо цей кейс, тому що нам потрібно повертати своїх", - пояснив він.

За інформацією Юсова, звільнені українці утримувались у Білорусі у різних умовах, частині з них загрожували тривалі терміни ув’язнення. "Переважно це люди, які утримувались за проукраїнську позицію, обвинувачувались у допомозі і сприянні Україні", - сказав він.

Серед звільнених є мешканці тимчасово окупованих територій, важкохворі, зокрема на онкологію.

Також Юсов розповів про 18-річну дівчину, яку вдалося повернути до України. "Декілька років тому це була дуже відома історія. Тоді дівчині було 16 років, вона 2 роки була за гратами. Звинувачували її у, власне, підтримці України і у тому, що вона намагалась у порушення закону робити деякі речі на території Білорусі. Сьогодні вона на волі і це важливо", - сказав він.

Як повідомлялось, в Україну з Білорусі вдалося повернути 31 громадянина: це жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років. Вік наймолодшої звільненої українки - 18 років, найстаршому - 58 років.

Олександр Лукашенко 22 листопада помилував 31 громадянина України, а також двох католицьких священників.

Теги: #білорусь #повернення #гур_мо #українці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:16 22.11.2025
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина - Коордштаб

Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина - Коордштаб

15:23 21.11.2025
Бійці ГУР МО знищили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в Криму

Бійці ГУР МО знищили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в Криму

16:25 20.11.2025
Умєров повернувся з відрядження в Україну - речниця

Умєров повернувся з відрядження в Україну - речниця

12:02 19.11.2025
ГУР: РФ перешкоджає поширенню інформації на ТОТ – забороняє супутникове обладнання, блокує SIM-карти, цензурує інформресурси

ГУР: РФ перешкоджає поширенню інформації на ТОТ – забороняє супутникове обладнання, блокує SIM-карти, цензурує інформресурси

11:00 19.11.2025
У Луцьку відкрили сьомий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Луцьку відкрили сьомий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

17:20 17.11.2025
Росіяни впустили вісім бомб на території Білгородської області – ГУР МО

Росіяни впустили вісім бомб на території Білгородської області – ГУР МО

11:25 17.11.2025
Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

09:59 17.11.2025
Україна закликала World Aquatics переглянути допуск російських та білоруських спортсменів до командних змагань

Україна закликала World Aquatics переглянути допуск російських та білоруських спортсменів до командних змагань

15:36 14.11.2025
Українська розвідка провела диверсійну операцію на Транссибі, рух вантажів заблоковано

Українська розвідка провела диверсійну операцію на Транссибі, рух вантажів заблоковано

13:56 14.11.2025
Адміністрація Трампа готується депортувати українців, незважаючи на можливість їх призову до армії – ЗМІ

Адміністрація Трампа готується депортувати українців, незважаючи на можливість їх призову до армії – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ

Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що його план щодо України та Росії не є остаточним і має на меті досягнення миру

У Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи

ОВА: На Дніпропетровщині від обстрілів загинула жінка, п’ятеро людей поранено

У ПАР проходить саміт G20

"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 1-2,5 черг

Грем заявив про необхідність вирішення питання викрадених українських дітей у мирному плані щодо України

Росіяни вбили 5 полонених військовослужбовців ЗСУ – Офіс генпрокурора

Двоє загиблих і п’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині – прокуратура

На Покровському напрямку росіяни зазнають найбільших втрат і змушені задіяти оперативний резерв – УВ "Схід"

У Тернополі число жертв ракетної атаки росіян зросло до 33 людей - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА