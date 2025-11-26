ОБСЄ працює над аналізом потенційних сценаріїв повернення значної кількості українців додому через завершення тимчасового захисту ЄС

ОБСЄ працює над аналізом потенційних викликів і сценаріїв, які можуть виникнути внаслідок повернення значної кількості українців додому у результаті завершення тимчасового захисту Європейського Союзу для українців у 2027 році, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Сторони обговорили актуальні ризики трафікінгу, зокрема в контексті завершення Тимчасового захисту ЄС для українців у 2027 році. ОБСЄ наразі працює над аналізом потенційних викликів і сценаріїв, які можуть виникнути внаслідок повернення значної кількості українців додому", - йдеться в повідомленні міністерства по результатам зустрічі міністра Дениса Улютіна зі Спеціальною представницею та координаторкою ОБСЄ з питань протидії торгівлі людьми Карі Джонстон.

Зазначається, що під час зустрічі розглядалися можливості інформаційної взаємодії з міжнародними компаніями щодо спрощення механізмів надання контактної інформації та маршрутів допомоги українцям, зокрема, у фокусі роботи – як українські громадяни, так і мігранти з інших країн, які можуть бути вразливими до трафікінгу.

Сторони домовилися розвивати взаємодію та посилити координацію з урахуванням планованих заходів ОБСЄ та наявних ресурсів.

Як повідомлялося, Євросоюз готує правила завершення періоду дії тимчасового захисту для громадян України. Рекомендації щодо поетапного переходу до легального проживання або повернення додому були оприлюднені Радою ЄС. Як зазначається в документі, тимчасовий захист для українців в країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року.

В жовтні міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін заявив, що відомство працює над Стратегією повернення громадян з-за кордону в Україну.