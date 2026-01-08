Інтерфакс-Україна
Уже 63 університети підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Уже 63 університети підтвердили впровадження підготовчої програми "зимового вступу" на "нульовий курс", повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

"На сьогоднішній ранок - це уже 63 університети. Це дуже хороша іміджева ініціатива, до якої прагнуть долучитися, я думаю, всі наші заклади вищої освіти, не тільки в підпорядкуванні Міносвіти", - сказав Трофименко в ефірі національного телемарафону в четвер.

Як повідомлялося, в серпні президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів спростити умови вступу до українських вишів. Зокрема, йшлося про те, щоб запровадити зимову вступну кампанію, щоб не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося вступити у виш.

У вересні міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що відомство ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не здали національний мультипредметний тест (НМТ).

10 грудня Кабінет міністрів запровадив експериментальний проєкт "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс". Це буде експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників. Зокрема, заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3–6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Курс передбачатиме обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) — по 90 аудиторних годин кожен, а навчання буде можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах. В разі продовження навчання саме в обраному виші вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності.

22 грудня заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявив, що підготовчу програму "зимового вступу" на "нульовий курс" планується запустити з січня 2026 року, очікується широкий запит на неї.

