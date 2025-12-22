Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко заявляє, що підготовчу програму "зимового вступу" на "нульовий курс" планується запустити з січня 2026 року, очікується широкий запит на неї.

"Зараз розробляємо всі нормативні документи, зокрема типове положення. Ми вже провели установчу раду із закладами вищої освіти і плануємо, що з січня місяця відбудеться запуск. По факту це класичне підготовче відділення, яке завжди було розповсюджене в наших закладах вищої освіти, які готували до складання національного мультипредметного тесту. Тепер ми хочемо це зробити більш системно, стандартизовано та з вимогами аби передбачити можливість підтримки з боку держави для тих осіб, які могли з тієї чи іншої причини не встигнути вступити в заклад освіти", - сказав Трофименко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, програма, серед іншого, може бути цікава молоді з тимчасово окупованих територій, яка могла не встигнути приїхати до завершення вступної кампанії; військовим, які звільняються зі служби чи повертаються з полону, і не встигають вступати в заклад освіти.

На запитання, щодо очікуваної кількості абітурієнтів, які будуть зацікавлені у "зимовому вступі", заступник міністра зазначив, що Міносвіти планує, що запит на програму буде широкий.

"Але саме навчання на "нульовому курсі" буде відбуватися за рахунок самих громадян. Це невеличка інвестиція, але яка дозволить з більшою вірогідністю абітурієнту отримати бюджетне місце або грантову підтримку за рахунок успішного складання національного мультипредметного тесту. Зі свого боку, держава підтримуватиме абітурієнтів з ТОТ, ветеранів і військовослужбовців. За нашими розрахунками така підтримка буде необхідна приблизно трьом тисячам вступників", - додав він.

Крім того, він зазначив, що розраховувати вартість такого підготовчого курсу будуть самі університети.

"Ми як держава будемо компенсувати пільговим категоріям 3 тис. грн на місяць. Але ціна в кожному виші буде залежати від багатьох чинників, зокрема кількості людей в групі. Університети розуміють, що це з одного боку соціальна складова їх діяльності, а з іншого - частина профорієнтаційної роботи, де вони з великою вірогідністю працюють зі своїм майбутніми абітурієнтом. Тому тут ціна не висока", - розповів Трофименко.

На запитання, чи не стане програма лазівкою для можливих зловживань при вступі, зважаючи на те, що по закінченню курсу майбутній студент матиме додаткові 15 балів для вступу у той самий університет, заступник міністра заявив, що дуже сподівається, що університети не будуть сприймати це питання як ідею, і все буде нормально.

"Я більше з позитивної точки зору сприймаю цю інформацію, тому що наші університети зацікавлені в тому, щоб якісно готувати вступників, і ці бали будуть даватись після успішного завершення курсів, певної атестації і екзаменації. Крім того, студент має набрати бали на національному мультипредметному тесті, щоб сформувати конкурсну пропозицію. І ці бали просто будуть утверджувати абітурієнта в намаганнях стати студентом, отримати бюджетне місце чи грант", - зазначив він.

Як повідомлялося, в серпні президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів спростити умови вступу до українських вишів. Зокрема, йшлося про те, щоб запровадити зимову вступну кампанію, щоб не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося вступити у виш.

У вересні міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що відомство ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не здали національний мультипредметний тест (НМТ).

10 грудня Кабінет міністрів запровадив експериментальний проєкт "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс". Це буде експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників. Зокрема, заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3–6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Курс передбачатиме обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) — по 90 аудиторних годин кожен, а навчання буде можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах. В разі продовження навчання саме в обраному виші вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності.