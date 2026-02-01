Інтерфакс-Україна
Події
16:45 01.02.2026

Таяні: Італія підтримує вступ України до ЄС, але пріоритетом залишаються Балкани

1 хв читати
Таяні: Італія підтримує вступ України до ЄС, але пріоритетом залишаються Балкани

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна підтримує членство України в Європейському Союзі, однак на першому плані для них залишається інтеграція в ЄС країн Західних Балкан.

Про це він сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

За словами Таяні, Італія має чіткі зобов’язання перед балканськими державами, які для Рима залишаються пріоритетом у процесі розширення Євросоюзу. "Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, з якими ми маємо зобов’язання і які для нас є пріоритетом", — наголосив міністр.

Він також повідомив, що 3 березня в Римі відбудеться зустріч формату "Друзі Балкан", а 1 квітня італійська делегація разом із міністром закордонних справ Німеччини відвідає Белград, щоб продемонструвати підтримку Сербії.

Водночас глава МЗС Італії запевнив, що Рим допомагатиме Україні на її шляху до членства в ЄС.

"Італія підтримає вступ України до Євросоюзу, але країна має пройти певний шлях", — зазначив Таяні.

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу 1 січня 2027 року.

Теги: #таяні #італія

