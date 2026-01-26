Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

Склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) вже затверджено, повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).

Згідно з повідомленням Комітету, до складу офіційної делегації увійшли 103 особи, з яких 46 спортсменів та спортсменок, 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал, 15 членів штабу національної збірної команди України.

Зокрема, збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2).

"Поіменний склад учасників офіційної делегації національної збірної команди України для участі в Іграх був сформований за поданням національних федерацій з олімпійських видів спорту, згідно міжнародних кваліфікаційних вимог і національної системи відбору", - додали в НОК.

До членів штабу нацзбірної команди, серед інших, увійли: міністр молоді та спорту України Матвій Бідний (керівник делегації від міністерства), президент НОК Вадим Гутцайт (керівник делегації від НОК), а також заступники міністра спорту Вікторія Рясна і Олексій Нікітенко та інші.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляє, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпійські іграх 2026 року, але не хоче давати прогнозів.