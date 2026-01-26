Інтерфакс-Україна
Спорт
18:07 26.01.2026

Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

2 хв читати

Склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) вже затверджено, повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).

Згідно з повідомленням Комітету, до складу офіційної делегації увійшли 103 особи, з яких 46 спортсменів та спортсменок, 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал, 15 членів штабу національної збірної команди України.

Зокрема, збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2).

"Поіменний склад учасників офіційної делегації національної збірної команди України для участі в Іграх був сформований за поданням національних федерацій з олімпійських видів спорту, згідно міжнародних кваліфікаційних вимог і національної системи відбору", - додали в НОК.

До членів штабу нацзбірної команди, серед інших, увійли: міністр молоді та спорту України Матвій Бідний (керівник делегації від міністерства), президент НОК Вадим Гутцайт (керівник делегації від НОК), а також заступники міністра спорту Вікторія Рясна і Олексій Нікітенко та інші.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Міністр молоді та спорту  Матвій Бідний заявляє, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпійські іграх 2026 року, але не хоче давати прогнозів.

Теги: #нок #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 20.01.2026
В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії – Кулеба

В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії – Кулеба

07:11 19.01.2026
Італія та Угорщина приєдналися до організованої Трампом "Ради Миру"

Італія та Угорщина приєдналися до організованої Трампом "Ради Миру"

19:14 18.01.2026
Італія передасть Україні опалювальне обладнання для підтримки постраждалих від обстрілів регіонів — Буданов

Італія передасть Україні опалювальне обладнання для підтримки постраждалих від обстрілів регіонів — Буданов

22:14 16.01.2026
Одещина отримає промислові бойлери в межах допомоги Італії Україні

Одещина отримає промислові бойлери в межах допомоги Італії Україні

20:40 16.01.2026
Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

11:45 07.01.2026
У Казерті на півдні Італії відбудеться масштабний фестиваль українських вертепів і колядок

У Казерті на півдні Італії відбудеться масштабний фестиваль українських вертепів і колядок

00:35 07.01.2026
Мелоні підтвердила виключення можливості відправлення італійських військ в Україну

Мелоні підтвердила виключення можливості відправлення італійських військ в Україну

12:56 06.01.2026
Україна здобула уже 20 ліцензій у 5 видах спорту на зимову Олімпіаді-2026 в Італії - Н

Україна здобула уже 20 ліцензій у 5 видах спорту на зимову Олімпіаді-2026 в Італії - Н

17:41 29.12.2025
Уряд Італії схвалив допомогу Україні

Уряд Італії схвалив допомогу Україні

07:39 29.12.2025
Мелоні: Саме від Росії залежить готовність до припинення бойових дій

Мелоні: Саме від Росії залежить готовність до припинення бойових дій

ВАЖЛИВЕ

Мінспорту активно тримає контакт з молодими спортсменами за кордоном, але це не завжди просто - Бідний

Бідний допускає запуск грантів на навчання в університетах для видатних спортсменів з наступного навчального року

Бідний: Зміна так званого спортивного громадянства - це одиниці серед представників спорту вищих досягнень

Бідний: Маніпуляції в спорті є великою загрозою, особливо в контексті розвитку електронного беттінгу

Зарплата тренерів не є однорідною, але сфера дає достатньо можливостей для розвитку, - Бідний

ОСТАННЄ

Бідний вважає, що в України є великий потенціал щодо повернення міжнародного спорту в країну після війни

Мінспорту активно тримає контакт з молодими спортсменами за кордоном, але це не завжди просто - Бідний

Бідний допускає запуск грантів на навчання в університетах для видатних спортсменів з наступного навчального року

Бідний: Зміна так званого спортивного громадянства - це одиниці серед представників спорту вищих досягнень

Бідний: Маніпуляції в спорті є великою загрозою, особливо в контексті розвитку електронного беттінгу

Зарплата тренерів не є однорідною, але сфера дає достатньо можливостей для розвитку, - Бідний

Бідний: Спорт - це не найпростіший спосіб ухилитися від мобілізації

Бідний про Олімпіаду-2026: Будемо щасливі побачити наших спортсменів на п'єдесталах, але не хочу давати прогнозів

Бідний: Якщо ми не будемо їздити на міжнародні змагання в той час, як росіяни розповідають там про "рускій мір", це не принесе нам користі

Україна закликала Міжнародну федерацію пейнтболу відсторонити російських спортсменів від змагань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА