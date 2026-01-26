Бідний допускає запуск грантів на навчання в університетах для видатних спортсменів з наступного навчального року

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний допускає запуск грантів на навчання в закладах вищої освіти для видатних спортсменів з наступного навчального року.

"Наявність потужних шкільних ліг, а потім студентських ліг, – це також є нашою метою. Але для цього ми маємо працювати, щоб якнайбільше наших дітей, підлітків і молодих атлетів грали за свою університетську команду. Ми сьогодні працюємо над проєктом стипендій для видатних спортсменів, так звані гранти на навчання, для того, щоб, якщо ти видатний спортсмен, ти мав можливість отримати стипендію на навчання безпосередньо в своєму закладі освіти, щоб продовжити свою спортивну кар’єру і бути прикладом і основою для університетської студентської команди для того, щоб потім об’єднати їх в національний кубок, чемпіонат студентських ліг, який потім стане джерелом для національних збірних команд або для професійних клубів", - сказав Бідний в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, законопроєкт зараз знаходиться в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, і спільно з народними депутатами міністерство працюємо над важливою правкою.

"В нас є бажання зробити так, щоб держава як мінімум взяла участь у забезпеченні контракту за навчання наших видатних спортсменів, або просто вони могли отримати такий освітній грант. Але мета зробити так, щоб спортсмен не просто так отримав грант на навчання і приїхав кудись, де немає спортивної інфраструктури або можливості займатися, і там закінчив свою спортивну кар’єру, а щоб він отримав можливість навчатися там, де він зможе продовжити вдосконалення своєї спортивної майстерності, а також зможе стати лідером своєї студентської спортивної спільноти і поведе за собою студентів цього закладу освіти", - розповів міністр.

Крім того, він заявив, що Мінспорту робить все, щоб до наступного навчального року ця програма вже запрацювала.

Як повідомлялося, у першому сезоні Всеукраїнських спортивних шкільних ліг "Пліч-о-пліч" взяли участь майже 300 тис. школярів, а в другому – близько 700 тис. У попередньому сезоні було збільшено кількість вікових і гендерних груп, а також додано два види спорту - регбі-5 і гандбол. Третій сезон зібрав майже 1 млн учасників з усіх областей України.

Перші Всеукраїнські спортивні студентські ліги "Пліч-о-пліч" стартували в Україні з січня 2026 року.