12:12 27.11.2025

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено вже цієї зими, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

"Зимовий вступ" на "нульовий курс" - це абсолютно правильна відповідь держави на виклики, які сьогодні стоять перед українською молоддю. Ми плануємо, що ця можливість буде доступна для наших молодих людей вже незабаром, цієї зими. Ми очікуємо, що Кабінет міністрів затвердить відповідну постанову, яка запровадить цей експериментальний проєкт і розпочне цю ініціативу", - сказав Трофименко в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, так званий "нульовий курс" можна назвати за аналогією підготовчим відділенням.

"Головна ідея - інтегрувати молодих людей в спільноти і університетські середовища, щоб вони занурилися в це життя, робили більш свідомий вибір, і готувалися до складання НМТ і до вступу в університет разом з університетською спільнотою", - заявив заступник міністра.

Він розповів, що передбачається, що в рамках даного навчання здобувачі зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії, що значно збільшує їх шанси отримати бюджетне місце або грантову підтримку від держави.

Такі бали можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому людина проходила "нульовий курс".

За словами Трофименка, цільовою авдиторією такої програми можуть бути: молоді люди з тимчасово окупованих територій, які не встигли вступити у виші під час вступної кампанії; військовослужбовці, які повертаються з полону або звільняються зі служби і не встигають вступити в університети.

Як повідомлялося, в серпні президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів спростити умови вступу до українських вишів. Зокрема, йшлося про те, щоб запровадити зимову вступну кампанію, щоб не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося вступити у виш.

У вересні міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що відомство ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не здали національний мультипредметний тест (НМТ).

