Інтерфакс-Україна
Події
16:19 18.12.2025

Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

2 хв читати
Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє про можливість прискореного процесу вступу до Європейського союзу, якщо це не блокуватиметься окремими державами-членами політично.

"Вступ до Європейського Союзу може бути прискорений. Це залежить від наших кроків і від кроків наших лідерів, якщо ці кроки не блокуються політично. Тобто, якщо це прив’язано до законодавства, змін, реформ, тощо - я розумію таку логіку. Якщо це блокується політично, я таку логіку не розумію, але розумію, хто це робить, це відкрита інформація", - сказав Зеленський на пресконференції у четвер у Брюсселі, де проходить засідання Європейської ради.

Він наголосив, що для України членство в Європейському Союзі – це "частина цих гарантій безпеки, про які Україна не тільки заявляє, а і домовляється, розраховує". "Для нас це, дійсно, гарантія безпеки, не тільки економічна, і політична, і геополітична", - сказав голова Української держави.

"Тому для нас дата європейського Союзу, членство в Європейському Союзі дуже важлива. Я зараз не говорю про дату, про рік, тощо, тому що це безумовно буде дуже важливо, але для нас дуже важливо, щоб це не вирішували інші, не вирішувала Росія і інші ті, хто хочуть або блокують нас. Навіть деякі члени Європейського Союзу, ви знаєте, блокують через політичні причини, а не через те, що не впроваджена та чи інша реформа в Україні. Я за справедливість", - додав Зеленський.

Теги: #вступ #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 18.12.2025
Зеленський: Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року

Зеленський: Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року

20:55 17.12.2025
Мерц підтвердив намір використати заморожені російські активи для фінансування ЗСУ

Мерц підтвердив намір використати заморожені російські активи для фінансування ЗСУ

20:52 17.12.2025
Європарламент проголосував за "військовий Шенген"

Європарламент проголосував за "військовий Шенген"

19:50 17.12.2025
Рада ЄС з очікує на відкриття кластерів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС - Качка

Рада ЄС з очікує на відкриття кластерів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС - Качка

19:48 17.12.2025
Рада ЄС вітає завершення скринінгу Україною та радить надалі зміцнювати верховенство права

Рада ЄС вітає завершення скринінгу Україною та радить надалі зміцнювати верховенство права

14:53 17.12.2025
Представник України при ЄС Ченцов: Рішення саміту ЄС щодо репараційного кредиту Україні має стратегічне значення

Представник України при ЄС Ченцов: Рішення саміту ЄС щодо репараційного кредиту Україні має стратегічне значення

07:52 17.12.2025
Угорщина заблокувала заяву ЄС з оцінкою прогресу інтеграції України – ЗМІ

Угорщина заблокувала заяву ЄС з оцінкою прогресу інтеграції України – ЗМІ

18:52 16.12.2025
Рада гармонізувала українське та європейське законодавство в галузі ветеринарії

Рада гармонізувала українське та європейське законодавство в галузі ветеринарії

18:21 16.12.2025
ЄС не має одностайності щодо фінансування України на 2026-2027рр., тому єдине рішення – "репараційна позика", яке може бути ухвалено кваліфікованою більшістю – дипломат

ЄС не має одностайності щодо фінансування України на 2026-2027рр., тому єдине рішення – "репараційна позика", яке може бути ухвалено кваліфікованою більшістю – дипломат

12:36 16.12.2025
Україна і ЄС зруйнували транснаціональну мережу шахрайських call-центрів – Офіс генпрокурора

Україна і ЄС зруйнували транснаціональну мережу шахрайських call-центрів – Офіс генпрокурора

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

Зеленський: Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року

ОСТАННЄ

Рада запровадила нові інструменти підтримки кінематографії: фінансування девелопменту, нацрібейт і відшкодування відсотків за кредитами

УЧХ, ArcelorMittal та Люксембурзький Червоний Хрест планують співпрацю для реалізації гуманітарних програм в Україні

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

Рада гарантувала додаткову відпустку звільненим з полону військовим

Умєров та Гнатов у четвер і пʼятницю прибудуть у Флориду - Стефанішина

"Епіцентр" долучився до підготовки менеджерів з відновлення країни в Стенфордському університеті

Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

Україна ще не узгодила зі США питання Донбасу, ЗАЕС, грошей – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА