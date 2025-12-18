Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє про можливість прискореного процесу вступу до Європейського союзу, якщо це не блокуватиметься окремими державами-членами політично.

"Вступ до Європейського Союзу може бути прискорений. Це залежить від наших кроків і від кроків наших лідерів, якщо ці кроки не блокуються політично. Тобто, якщо це прив’язано до законодавства, змін, реформ, тощо - я розумію таку логіку. Якщо це блокується політично, я таку логіку не розумію, але розумію, хто це робить, це відкрита інформація", - сказав Зеленський на пресконференції у четвер у Брюсселі, де проходить засідання Європейської ради.

Він наголосив, що для України членство в Європейському Союзі – це "частина цих гарантій безпеки, про які Україна не тільки заявляє, а і домовляється, розраховує". "Для нас це, дійсно, гарантія безпеки, не тільки економічна, і політична, і геополітична", - сказав голова Української держави.

"Тому для нас дата європейського Союзу, членство в Європейському Союзі дуже важлива. Я зараз не говорю про дату, про рік, тощо, тому що це безумовно буде дуже важливо, але для нас дуже важливо, щоб це не вирішували інші, не вирішувала Росія і інші ті, хто хочуть або блокують нас. Навіть деякі члени Європейського Союзу, ви знаєте, блокують через політичні причини, а не через те, що не впроваджена та чи інша реформа в Україні. Я за справедливість", - додав Зеленський.