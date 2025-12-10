Кабмін затвердив політику "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс"

Кабінет міністрів України запровадив експериментальний проєкт "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс", повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Це буде експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників. Відтепер заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3–6-місячне навчання з підготовкою до НМТ", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що курс передбачатиме обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) — по 90 аудиторних годин кожен, а навчання буде можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах.

"Ми максимально розширюємо доступ до української вищої освіти в умовах війни. "Зимовий вступ" — це місток між школою й університетськими програмами: без зайвих бар’єрів для молоді з прифронтових територій і військових, з підтримкою тих, хто її потребує, і з реальною перевагою для тих, хто визначиться з університетом заздалегідь, тому й зарахування відбуватиметься на так званий "нульовий курс". Для нас важливо надолужити освітні втрати вступників, які можуть негативно вплинути на якість вищої освіти в майбутньому", - цитує прес-служба міністра Оксена Лісового.

У відомсві наголосили, що держава забезпечить адресну підтримку тим категоріям вступників, які цього найбільше потребують: жителям тимчасово окупованих територій, ветеранам і військовослужбовцям.

"Для них передбачено гранти на це навчання, стипендії (для денної форми) та оплату проживання в гуртожитку, якщо потрібно. "Зимовий вступ" покликаний зменшити освітні втрати, допомогти вступникам безпечніше підготуватися до НМТ і наперед визначитися з подальшою траєкторією", - додали у відомстві.

Міносвіти звертає увагу, що важливо обрати університет уже зараз: підготовче відділення фактично виконує роль "нульового курсу", адже в разі продовження навчання саме в обраному виші вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності.

"Це дає змогу підсилити результати, впевненіше скласти НМТ та безперервно увійти у студентське життя", - йдеться в повідомленні.

Міносвіти рекомендує вступникам стежити за оголошеннями на сайтах університетів щодо старту набору, графіків та умов участі у програмі для пільгових категорій.

Як повідомлялося, в серпні президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів спростити умови вступу до українських вишів. Зокрема, йшлося про те, щоб запровадити зимову вступну кампанію, щоб не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося вступити у виш.

У вересні міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що відомство ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не здали національний мультипредметний тест (НМТ).

В кінці листопада заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко повідомив, що "зимовий вступ" в університети на "нульовийкурс" буде запроваджено уже цієї зими.