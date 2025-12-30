Кабмін затвердив оновлений склад правління АТ "Укрзалізниця" на чолі з Перцовським

Кабінет міністрів затвердив оновлений склад правління АТ "Укрзалізниця", головою якого залишається Олександр Перцовський, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі.

Згідно з його інформацією, у правління повернувся Роман Черніцький, який раніше працював на посаді директора з інфраструктури "Укрзалізниці" та очолював Львівську залізницю, він замінив в ньому Юзефа Тулея.

Інші чотири члени правління були перезатверджені: Лідія Гриценко відповідатиме за вертикаль персоналу, Микола Іванів – за фінанси, Олександр Носулько – за вантажну вертикаль, а Євген Шрамко – за вертикаль ремонтів та виробництва "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року, головою оновленої наглядової ради національного оператора залізничного транспорту "Укрзалізниця" знову обрано Гепарда Хафера, який має досвід роботи в Deutsche Bahn, а його заступником – журналіста, екснародного депутата, представника держави Сергія Лещенка, який також був у попередньому складі ради.

"Укрзалізниця" у січні-вересні 2025 року зменшила дохід від звичайної діяльності на 15,4% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році – до 66,03 млрд грн, отримала чистий збиток 7,32 млрд грн проти чистого прибутку 1,66 млрд грн за січень-вересень 2024 року.

Власний капітал "Укрзалізниця" на кінець вересня цього року зменшився до 181,34 млрд грн, тоді як зобов’язання зросли з 90,30 млрд грн до 109,70 млрд грн, зокрема, поточні – з 18,43 млрд грн до 48,23 млрд грн. Чистий борг збільшився за дев'ять місяців з 55,87 млрд грн до 73,01 млрд грн.