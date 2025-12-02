Інтерфакс-Україна
Події
16:47 02.12.2025

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

1 хв читати
Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте констатує, що в альянсі немає консенсусу щодо вступу України в організацію, але наголошує на чинності принципів Вашингтонського договору від 1949 року щодо того, що будь-яка європейська країна, яка поділяє цінності альянсу, може стати його членом.

"Щодо конкретного питання членства України в НАТО, я вважаю важливим, можливо, відокремити принцип від практики. Практична ситуація полягає в тому, що, як ви знаєте, для вступу України до НАТО потрібен консенсус усіх союзників. І зараз, як ви знаєте, консенсусу щодо вступу України до НАТО немає. Що стосується принципу, то це Вашингтонський договір 1949 року, і цей Вашингтонський договір досі чинний, а також (чинне – ІФ-У) те, що ми вирішили на Вашингтонському саміті 2024 року", - сказав Рютте у вівторок на пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо майбутнього членства України в альянсі.

Як відомо, стаття 10 Вашингтонського договору говорить про те, що "сторони можуть за одностайною згодою запросити будь-яку іншу європейську державу, яка має можливість сприяти розвитку принципів цього Договору та сприяти безпеці Північноатлантичного регіону, приєднатися до цього Договору".

Теги: #рютте #україна #альянс #вступ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 02.12.2025
Рютте: В рамках зустрічі глав МЗС НАТО пройде засідання Ради Україна-НАТО

Рютте: В рамках зустрічі глав МЗС НАТО пройде засідання Ради Україна-НАТО

16:12 02.12.2025
Рютте поклав відповідальність на РФ за погіршення безпекової ситуації у Чорному морі

Рютте поклав відповідальність на РФ за погіршення безпекової ситуації у Чорному морі

15:35 02.12.2025
Рютте: НАТО буде стороною переговорів щодо мирного плану для України, коли альянс буде елементом такого плану

Рютте: НАТО буде стороною переговорів щодо мирного плану для України, коли альянс буде елементом такого плану

11:50 02.12.2025
Рубіо у розмові з німецьким колегою підтвердив мету США якомога швидше припинити війну та досягти міцного миру в Україні

Рубіо у розмові з німецьким колегою підтвердив мету США якомога швидше припинити війну та досягти міцного миру в Україні

18:30 01.12.2025
Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL

Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL

15:44 01.12.2025
Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах

Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах

11:47 01.12.2025
Нідерланди виділять EUR250 млн на підсилення ППО України – міністр оборони

Нідерланди виділять EUR250 млн на підсилення ППО України – міністр оборони

18:43 30.11.2025
Зеленський заявив, що Україна перебуває в повній координації з Єврокомісією, анонсував розмову з генсеком НАТО

Зеленський заявив, що Україна перебуває в повній координації з Єврокомісією, анонсував розмову з генсеком НАТО

10:29 30.11.2025
Україна й Норвегія уклали угоду про спільне виробництво безпілотників

Україна й Норвегія уклали угоду про спільне виробництво безпілотників

14:45 28.11.2025
Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

ВАЖЛИВЕ

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

Зеленський: Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, однак я не певен, що делегація США готові приїхати цими днями

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожих атак у листопаді пошкоджено 148 житлових будинків у Харкові

ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

Різкі заяви Путіна посилюють тиск перед ключовими переговорами зі США щодо України – ЗМІ

Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства - прем'єр

На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Ірландія хоче "прискорити порядок денний розширення" під час свого головування в ЄС - прем'єр

Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Ірландії допомогу, санкції проти РФ

Ірландія підтримує використання заморожених активів РФ та пропозицію ЄК щодо репараційного кредиту - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА