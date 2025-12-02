Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте констатує, що в альянсі немає консенсусу щодо вступу України в організацію, але наголошує на чинності принципів Вашингтонського договору від 1949 року щодо того, що будь-яка європейська країна, яка поділяє цінності альянсу, може стати його членом.

"Щодо конкретного питання членства України в НАТО, я вважаю важливим, можливо, відокремити принцип від практики. Практична ситуація полягає в тому, що, як ви знаєте, для вступу України до НАТО потрібен консенсус усіх союзників. І зараз, як ви знаєте, консенсусу щодо вступу України до НАТО немає. Що стосується принципу, то це Вашингтонський договір 1949 року, і цей Вашингтонський договір досі чинний, а також (чинне – ІФ-У) те, що ми вирішили на Вашингтонському саміті 2024 року", - сказав Рютте у вівторок на пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо майбутнього членства України в альянсі.

Як відомо, стаття 10 Вашингтонського договору говорить про те, що "сторони можуть за одностайною згодою запросити будь-яку іншу європейську державу, яка має можливість сприяти розвитку принципів цього Договору та сприяти безпеці Північноатлантичного регіону, приєднатися до цього Договору".