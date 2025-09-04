Інтерфакс-Україна
12:10 04.09.2025

Міносвіти запровадило додатковий вступ до вишів для громадян України, які закінчили школу чи коледж у Польщі

Міністерство освіти і науки України запровадило додатковий вступ до закладів вищої освіти для громадян України, які закінчили школу чи коледж в Польщі та мають результати іспиту "матура" (egzamin maturalny). 

"Подання заяв здійснюватиметься через заклади освіти (з можливістю дистанційної подачі заяв) уже відкрите - терміни прийому заяв визначаються закладами вищої освіти, а зарахування проводиться не пізніше 20 жовтня. Додатковий вступ здійснюється виключно на контракт, але з можливістю отримання освітнього гранту", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що тепер заклади вищої освіти зможуть приймати результати матури як пiдстави для зарахування на навчання.

Зокрема, відтепер українські вступники можуть подавати заяви з результатами матури за умови, що у рік вступу складено щонайменше чотири предмети матурального іспиту, обовʼязково польська мова та математика та ще два предмети на вибір. 

Повідомляється, що для того, щоб подати заяву необхідно: обрати освітню програму на сайті vstup.edbo.gov.ua; подати заяву особисто до закладу освіти або дистанційно (через канал зв’язку, визначений закладом освіти).

"Цьогоріч в українських закладах вищої освіти вже зараховано 178 720 першокурсників (без урахування вступу до військових та інших спеціалізованих закладів, дані щодо яких не розголошуються). Додатковий набір дозволяє громадянам України, які складали матуру за кордоном, приєднатися до української академічної спільноти вже в цьому навчальному році — без відтермінування старту навчання", - йдеться в повідомленні.

Матура (egzamin maturalny) — стандартизований випускний іспит у Польщі після завершення повної середньої освіти; результати використовують, в тому числі, і для вступу до університетів. Обов’язкові складники включають польську мову (усна й письмова частини), сучасну іноземну мову та математику, а також щонайменше один додатковий предмет на розширеному рівні.

