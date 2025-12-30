Інтерфакс-Україна
Телеком
10:54 30.12.2025

Мінцифри працює над онлайн-здачею теоретичного іспиту з водіння — перший віцепрем’єр

Одним із планів Мінцифри на 2026 рік є онлайн-здача теоретичного іспиту з водіння, що має зменшити корупційні ризики, повідомив перший віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час трансляції у соцмережі TikTok.

"Я мрію, щоб ми зробили здачу на права онлайн. Я сподіваюся що ми знайдемо підтримку у Міністерстві внутрішніх справ та запустимо у 2026 році цю послугу, але поки не можу анонсувати ані дати, ані факт того, що вона буде запущена", - зауважив перший віцепрем’єр під час трансляції у понеділок.

За його словами, наразі є достатня кількість ШІ-сервісів, які допомагатимуть запобігати списуванню під час тестування.

"За замовчуванням довіряємо громадянам і вважаємо, що якщо додати класний сервіс, то можна здавати на право онлайн. Це боротьба з корупцією", - наголосив Федоров.

Перший віцепрем’єр нагадав, що наразі у "Дії" доступні послуги перереєстрація авто, заміна технічного паспорту та продовження водійського посвідчення.

Загалом, за словами Федорова, у 2026 році планується реалізувати близько 20-30 нових послуг. 

Теги: #іспит #водіння

