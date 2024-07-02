Суд в Україні позбавив чоловіка права водіння автомобіля на 56 років - ЗМІ

Громадянина України, якого неодноразово позбавляли прав за керування авто в стані сп'яніння, але він системно не виконував рішення судів, позбавлено права керування автомобілем на 56 років, повідомляє "Судово-юридична газета".

"Суд приєднав невідбуті частини стягнень відповідно до вказаних вище постанов судів, які були винесені раніше, та остаточно застосував до водія адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту на строк 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 56 років 6 місяців і 14 днів", - ідеться в повідомленні.

Відповідне рішення 11 червня ухвалив суддя Гощанського районного суду Рівненської області Петро Тишкун у справі №557/662/24. "Новий рекорд, чи радше антирекорд України", - зазначив суддя.

Повідомляється, що з листопада 2023 року до 29 березня 2024 року водія п'ять разів різні суди притягували до адміністративної відповідальності, щоразу у вигляді штрафу в 51 тис. грн і позбавлення права керування транспортним засобом на десять років. 15 квітня його зупинили за кермом автомобіля Ford Escort з явними ознаками наркотичного сп'яніння, від проходження медичного огляду відмовився, після чого суд знову визнав його винним і призначив йому стягнення вже у вигляді адміністративного арешту на 15 діб, і знову з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років. При цьому суд приєднав невідбуті частини колишніх п'яти стягнень у вигляді позбавлення права керування, внаслідок чого термін зріс до 56 років 6 місяців і 14 днів.