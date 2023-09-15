Кабмін затвердив нові правила проведення іспитів на отримання водійських прав деяких категорій

Кабінет Міністрів України на засіданні у п'ятницю вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія і допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів, повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Запроваджено проведення практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 виключно на майданчиках для навчання з початкового керування, а категорії В - виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС", - написав Мельничук у телеграм-каналі.

Крім того, було розширено функціональні можливості електронного кабінету водія та порталу "Дія" щодо можливості замовлення в електронній формі послуг із державної реєстрації, зняття з обліку транспортних засобів; видачі тимчасового реєстраційного талона у звʼязку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на імʼя іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон; продовження терміну відповідального зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами власника; видачі висновку щодо можливості нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів; обміну посвідчення водія, виготовленого на бланку, на посвідчення водія в електронній формі та навпаки.