Іспит із практики водіння з 1 серпня можна складати необмежену кількість разів

Практичний іспит для отримання водійського посвідчення з 1 серпня можна складати необмежену кількість разів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"МВС України скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення", - ідеться в повідомленні МВС у фейсбуці у вівторок.

Як повідомляється, "упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту та необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту".

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить щонайменше десять календарних днів, наголошують у повідомленні. Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним протягом одного року, а практичного - два роки.

Як інформує МВС, також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, в якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінки здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.