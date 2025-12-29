Міненерго співпрацює з МВС над прогнозуванням наступних атак РФ на енергооб'єкти – Некрасов

Міністерство енергетики України співпрацює з Міністерством внутрішніх справ у напрямку передбачення наступних атак РФ на енергооб'єкти і підготовки необхідних контрзаходів.

"Співпрацюємо з МВС, які в реальному часі бачать, що й куди прилітає. Також ми бачимо, куди саме летіло, але з різних причин не долетіло", - сказав в.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, вказана співпраця дає змогу робити аfter-action review, як це роблять військові, що дозволяє з певною точністю передбачати сценарії наступних атак і готувати контрзаходи.

"Не можу все озвучувати, але як приклад, це дає нам можливість перекинути ППО з одного енергообʼєкта на інший, який з більшою ймовірністю буде атакований", - зазначив очільник міністерства.

Також за його словами, Міненерго разом з Мінрегіоном, МВС і ДСНС та Мінцифри напрацювали алгоритми виходу з локального блекауту кожного регіону України. За основу, зокрема, був взятий досвід блекауту в місті Шостці, який стався на початку жовтня 2025 року.

"Це був показовий акт терору з боку РФ. Протягом декількох діб росіяни виносили місцеву підстанцію, найбільшу в регіоні місцеву ТЕЦ і газорозподільчі станції. Тобто місто за два дні втратило власну генерацію, газо-, електропостачання та мобільний зв’язок", - пояснив Некрасов.

За його словами, нещодавно напрацьований алгоритм був задіяний під час блекауту в Одесі.

"Усі відомства та місцева влада одразу розуміли, що мають робити. Також завчасно були визначені відповідальні за ліквідацію наслідків. Це дало нам змогу за два тижні повністю відновити функціонування міста", – зазначив очільник Міненерго.

За його словами, РФ атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру і станом на 26 грудня, починаючи з вересня 2025 року, ворогом було завдано дев’ять масованих ударів, кожні 10-15 днів (в ніч на 27 грудня відбулася чергова масована атака – ІФ-У).