Інтерфакс-Україна
Події
14:12 29.12.2025

Міненерго співпрацює з МВС над прогнозуванням наступних атак РФ на енергооб'єкти – Некрасов

2 хв читати
Міненерго співпрацює з МВС над прогнозуванням наступних атак РФ на енергооб'єкти – Некрасов

Міністерство енергетики України співпрацює з Міністерством внутрішніх справ у напрямку передбачення наступних атак РФ на енергооб'єкти і підготовки необхідних контрзаходів.

"Співпрацюємо з МВС, які в реальному часі бачать, що й куди прилітає. Також ми бачимо, куди саме летіло, але з різних причин не долетіло", - сказав в.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, вказана співпраця дає змогу робити аfter-action review, як це роблять військові, що дозволяє з певною точністю передбачати сценарії наступних атак і готувати контрзаходи.

"Не можу все озвучувати, але як приклад, це дає нам можливість перекинути ППО з одного енергообʼєкта на інший, який з більшою ймовірністю буде атакований", - зазначив очільник міністерства.

Також за його словами, Міненерго разом з Мінрегіоном, МВС і ДСНС та Мінцифри напрацювали алгоритми виходу з локального блекауту кожного регіону України. За основу, зокрема, був взятий досвід блекауту в місті Шостці, який стався на початку жовтня 2025 року.

"Це був показовий акт терору з боку РФ. Протягом декількох діб росіяни виносили місцеву підстанцію, найбільшу в регіоні місцеву ТЕЦ і газорозподільчі станції. Тобто місто за два дні втратило власну генерацію, газо-, електропостачання та мобільний зв’язок", - пояснив Некрасов.

За його словами, нещодавно напрацьований алгоритм був задіяний під час блекауту в Одесі.

"Усі відомства та місцева влада одразу розуміли, що мають робити. Також завчасно були визначені відповідальні за ліквідацію наслідків. Це дало нам змогу за два тижні повністю відновити функціонування міста", – зазначив очільник Міненерго.

За його словами, РФ атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру і станом на 26 грудня, починаючи з вересня 2025 року, ворогом було завдано дев’ять масованих ударів, кожні 10-15 днів (в ніч на 27 грудня відбулася чергова масована атака – ІФ-У).

Теги: #некрасов #міненерго #співпраця #мвс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 29.12.2025
Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність у вівторок планує завершити його – глава Міненерго

Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність у вівторок планує завершити його – глава Міненерго

13:10 29.12.2025
Станом на грудень енергетики відновили половину з пошкоджених РФ за осінь 8 ГВт генерації, атаки тривають – очільник Міненерго

Станом на грудень енергетики відновили половину з пошкоджених РФ за осінь 8 ГВт генерації, атаки тривають – очільник Міненерго

16:53 27.12.2025
У Києві та області без світла залишаються понад 0,5 млн споживачів – глава Міненерго

У Києві та області без світла залишаються понад 0,5 млн споживачів – глава Міненерго

10:08 27.12.2025
Міненерго: знеструмлені споживачі у м. Київ, Київській та Чернігівській областях

Міненерго: знеструмлені споживачі у м. Київ, Київській та Чернігівській областях

08:53 27.12.2025
Українці оформили через "Дію" понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю - МВС

Українці оформили через "Дію" понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю - МВС

18:27 26.12.2025
Фонд підтримки енергетики акумулював понад EUR1,5 млрд грантів партнерів на відновлення енергосистеми

Фонд підтримки енергетики акумулював понад EUR1,5 млрд грантів партнерів на відновлення енергосистеми

13:56 26.12.2025
Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

18:41 24.12.2025
Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність прийме рішення без повторного перегляду пропозицій – Міненерго

Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність прийме рішення без повторного перегляду пропозицій – Міненерго

11:33 24.12.2025
Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

10:53 23.12.2025
АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

ОСТАННЄ

Нацполіція повідомляє про викриття міжнародної мережі з легалізації коштів на понад EUR1,6 млн

Три пункти допомоги УЧХ працюють у Вишгороді

Посадовці "Укренерго" підозрюються у заволодінні електроенергією без її фактичної оплати – Офіс генпрокурора

Польща направила $87 млн на організацію виробництва систем ППО - Міноборони

Синоптики попереджають про сильний вітер вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях

Справжня передноворічна погода прийшла в Україну - 30-31 грудня будуть зі снігом, легким морозом та ожеледицею

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Одна людина загинула, ще одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Оріхів

Окупанти просунулися в Мирнограді, біля Гуляйполя та в Дніпропетровській області, за добу зайняли 26,79 кв. км – DeepState

Без світла на Київщині понад 9 тис. споживачів, негода знеструмила абонентів у 215 населених пунктах – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА