Кабмін збільшив до 2 разів повторну здачу кваліфікаційного іспиту для медиків в умовах воєнного стану

Кабінет міністрів України збільшив до двох разів повторну здачу єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я" в умовах воєнного стану.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, внесено зміни до порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступенів фахової передвищої освіти та вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я".

Передбачено, що в умовах воєнного стану в разі неуспішного складання будь-якого з компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувач має право повторно скласти іспит не більше двох разів.

Визначено, що здобувачі, які не склали компоненти етапів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2025 році, мають право на однократне повторне складання таких компонентів кваліфікаційного іспиту до кінця 2025 року.

Крім того, закріплено, що інформація про сертифікати, які видаються здобувачу у разі успішного складення кожного компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту, вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти Центром тестування при Міністерстві охорони здоров’я.

Згідно з порядком, основною формою атестації за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я" є єдиний державний кваліфікаційний іспит, який складається з таких компонентів, як інтегрований тестовий іспит "КРОК"; об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит; міжнародний іспит з основ медицини; іспит з англійської мови професійного спрямування.