Уряд надав "Укрзалізниці" 8 млрд грн для безперебійної роботи в умовах воєнного стану

Кабінет міністрів в четвер ухвалив рішення про надання 8 млрд грн АТ "Укрзалізниці" з резервного фонду державного бюджету для забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту в умовах воєнного стану, повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у четвер.

"Кабмін виділив 8 млрд грн "Укрзалізниці" з резервного фонду бюджету", - написав нардеп у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Верховна Рада у серпні внесла зміни до державного бюджету на 2025 рік, серед іншого направила в нього 8 млрд грн податку на прибуток банків, які мали б іти до бюджету Києва.

"Закон стосується переважно невійськових видатків. Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки (невичерпний перелік), +25,5 млрд грн - поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки "Укрзалізниці", – прокоментувала тоді глава парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа у Facebook.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава під час міжнародної конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу" в четвер нагадав, що раніше цього року з бюджету було виділено на підтримку української залізниці 4 млрд грн. За його словами, планується у 2026 році створити більш стабільний механізм фінансування залізниці.