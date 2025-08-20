Рада внесла зміни до держбюджету-2025 щодо фінансування сектору безпеки та оборони

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань.

За відповідний закон № 13439-3 у цілому проголосували 229 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Трансляцію засідання веде на YouTube народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").