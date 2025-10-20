Комітет нацбезпеки рекомендував Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію - нардеп

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді затвердити укази президента України Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

Як зазначалося раніше, законопроєкти (№14128 та №14129) про затвердження указів президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" зареєстровано у Верховній Раді у понеділок.

Президент пропонує продовжити воєнний стан на 90 діб, починаючи з 05 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року, а також пролонгувати проведення загальної мобілізації на такий самий строк з тієї ж дати.

Воєнний стан і загальна мобілізація були запроваджені 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Станом на жовтень 2025 року їх продовжували 16 разів — кожного разу на 90 діб.