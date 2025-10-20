Інтерфакс-Україна
Політика
17:45 20.10.2025

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію - нардеп

1 хв читати
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію - нардеп

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді затвердити укази президента України Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

Як зазначалося раніше, законопроєкти (№14128 та №14129) про затвердження указів президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" зареєстровано у Верховній Раді у понеділок.

Президент пропонує продовжити воєнний стан на 90 діб, починаючи з 05 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року, а також пролонгувати проведення загальної мобілізації на такий самий строк з тієї ж дати.

Воєнний стан і загальна мобілізація були запроваджені 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Станом на жовтень 2025 року їх продовжували 16 разів — кожного разу на 90 діб.

Теги: #воєнний_стан #верховна_рада #указ #ірина_фріз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 20.10.2025
Зеленський вніс в Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 3 місяці

Зеленський вніс в Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 3 місяці

18:16 17.10.2025
Бюджетний комітет Ради рекомендував до 1-го читання проєкт держбюджету-2026 з пропозицією збільшити видатки на оборону

Бюджетний комітет Ради рекомендував до 1-го читання проєкт держбюджету-2026 з пропозицією збільшити видатки на оборону

14:03 17.10.2025
Бюджетний комітет Ради рекомендує уряду передбачити в проекті держбюджету-2026 підвищення зарплат військовим - депутат

Бюджетний комітет Ради рекомендує уряду передбачити в проекті держбюджету-2026 підвищення зарплат військовим - депутат

12:48 15.10.2025
Рада розгляне призначення Бережної віцепрем’єром з гуманітарної політики - міністром культури на наступному тижні - Кравчук

Рада розгляне призначення Бережної віцепрем’єром з гуманітарної політики - міністром культури на наступному тижні - Кравчук

12:34 15.10.2025
Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

12:30 15.10.2025
Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

11:43 15.10.2025
Профільні комітети парламентів України та Великої Британії обговорили питання безпекового партнерства

Профільні комітети парламентів України та Великої Британії обговорили питання безпекового партнерства

18:15 14.10.2025
Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

15:45 14.10.2025
Зеленський: підтверджене російське громадянство в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав

Зеленський: підтверджене російське громадянство в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав

14:28 14.10.2025
ТСК Верховної Ради констатує: система евакуації культурних цінностей досі неефективна

ТСК Верховної Ради констатує: система евакуації культурних цінностей досі неефективна

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

ОСТАННЄ

Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

Трамп має інструменти тиску на Путіна для завершення війни, стверджує Порошенко

Стубб: Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів щодо України

США продовжуватимуть дипломатію з Путіним - заступниця голови фракції "Голос"

Без України в НАТО не буде стабільної безпеки в Європі - Порошенко

Санду призначила засідання новообраного парламенту на 22 жовтня

Орієнтовна вартість правок нардепів в проєкт держбюджету-2026 сягає 7,1 трлн грн - голова комітету Ради

Порошенко закликав Європу до життя без росії:

МЗС України про справу "Білоруського Гаюна": Лукашенко створює обмінний фонд для купівлі собі індульгенції

УЧХ засудив атаку РФ на гумконвой на Херсонщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА