Безвіз для громадян Великої Британії продовжено до 2027 року - указ

Президент України Володимир Зеленський продовжив тимчасовий безвізовий режим для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії до 2027 року.

Відповідний указ за №921/2025 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 січня 2020" опублікований на сайті Офісу президента України.

"Продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2027 року", - йдеться в тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/9212025-57465