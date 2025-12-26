Наразі немає жодних перспектив організувати національний референдум - Айвазовська

Фото: https://www.facebook.com/olga.ajvazovska

На сьогодні не має жодних перспектив організувати національний референдум, вважає голова правління Громадянської мережі ОПОРА, член робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни Ольга Айвазовська.

"Стан справ з державним реєстром зараз не дає жодних перспектив організувати будь-який національний референдум", - сказала Айвазовська на засіданні робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні в п'ятницю.

Вона зазначила, що сьогодні "в умовах внутрішнього переміщення людей", коли багато громадян України виїхали за кордон, неможливо забезпечити явку 50% виборців на референдум, як того вимагає закон.

На думку Айвазовської, "передчасними та максимізованими" є терміни про 30 днів на підготовку законопроєктів щодо виборів і 60 днів на реалізацію виборчої кампанії.

"Одна справа – розробити та прийняти якусь законодавчу рамку, а інша справа – імплементувати та підготувати інфраструктуру для її реалізації", - підкреслила Айвазовська.

За словами Айвазовської, до роботи групи необхідно долучити представників Конституційного суду.

"Виходячи з тих викликів, які стоять перед нами, до роботи цієї робочої групи мають бути залучені Конституційний суд України або якісні, з дуже з високим рівнем довіри, конституціоналісти", - сказала Айвазовська.