Політика
19:37 26.12.2025

Вибори не мають бути частиною мирної угоди — Айвазовська

Вибори не повинні бути частиною мирної угоди, вважає голова правління Громадянської мережі ОПОРА, член робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни Ольга Айвазовська.

"На моє переконання, вибори не повинні бути частиною жодної мирної угоди, так як це ставить під питання природу конфлікту, або ставить нас в статус держави зі слабким суверенітетом", — написала Айвазовська у Фейсбуці у четвер після засідання робочої групи. 

Вона зазначила, що  вибори включаються в угоди, коли мова йде про громадянські війни, а не міжнародний збройний конфлікт. 

За словами Айвазовської,  якщо джерелом влади є народ, то цілком зрозумілою є громадська думка про неможливість проведення демократичних виборів в активній фазі війни.

Айвазовська також розкритикувала розмови про онлайн голосування на виборах.

"Онлайн голосування - чисто подарунок росіянам, хоча всі групи та фракції опозиції проти, а також експерти не висловлювали ніколи захвату від цієї ідеї, вона знову піднята. Таке голосування не є технічним питанням, а політичним та безпековим", — підкреслила Айвазовська.

Вона наголосила, що гарантувати таємницю онлайн голосування повноцінно  з високим рівнем довіри неможливо.

 

