Тимошенко пропонує робочій групі відмовитися від ідеї виборів під час війни

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко пропонує робочій групі відмовитися від ідеї проведення виборів під час війни, оскільки це заборонено Конституцією України.

"Як взагалі може обговорюватися проведення будь-яких виборів або референдумів під час воєнного стану? Стаття 83 Конституції України прямо це забороняє. І тому моя пропозиція: щоби наша робоча група чітко констатувала, що поки не завершиться цей воєнний стан, ми не маємо права проводити будь-які вибори", - сказала Тимошенко під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні в п'ятницю.

За словами Тимошенко, розмови про проведення виборів під час війни дезорієнтують як українське суспільство, так і міжнародних партнерів. Вона підкреслила, що робоча група має працювати виключно для організації та проведення виборів після завершення війни та припинення дії воєнного стану.

"Це правильне рішення (створення робочої групи ІФ-У), але це треба робити не тому, що ми хочемо проводити вибори під час війни, а тому, що одразу після війни нам потрібно бути готовими до повернення всіх демократичних процесів", - наголосила Тимошенко.

Голова фракції також заявила про недопустимість електронного голосування та голосування через Укрпошту, оскільки це дасть можливість для фальсифікацій.