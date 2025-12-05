Для студентів-медиків і фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання - Свириденко

Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка на рівні офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Посилюємо військову підготовку у вищій освіті. Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання. Це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у п’ятницю.

Також Кабмін оновив перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку, та уточнив професійний стандарт — вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу.

"Навчальні програми будуть деталізовані й посилені: чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшення обсягу навчального часу на 20%. Сьогодні 33 кафедри українських вишів готують офіцерів запасу. Завдяки ухваленим змінам ми забезпечимо вищу якість підготовки та зміцнимо оборонний потенціал держави", - написала прем’єр.