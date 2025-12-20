Інтерфакс-Україна
Події
06:35 20.12.2025

Командир 125-ї бригади Третього армійського корпусу відправив офіцерів на Куп’янський напрямок

2 хв читати

Новий командир 125-ї важкої механізованої бригади Третього армійського корпусу Володимир Фокін ("Фока") відправив частину офіцерів, в "офіцерський дозор" на Купʼянський напрямок.

"Як новий командир 125-ї бригади я не міг стояти осторонь подій, які спіткали наш підрозділ у минулому (йдеться про втрату управління та військовослужбовців на напрямку Гуляйполя – ІФ-У). Тому мною було прийняте рішення розповісти вам, яка робота була пророблена, щоб не допускати тих самих помилок у майбутньому. Після призначення на посаду одним з моїх перший завдань було оцінити компетентність офіцерського складу нашого підрозділу", - заявив Фокін на сторінці 125-ї бригади.

За його словами, він організував офіцерський збір, провів первинний зріз знань, щоб зрозуміти, хто готовий відповідально виконувати свої обовʼязки та розвиватися, а кому потрібно більше уваги та контролю.

"Упродовж місяця офіцери мали можливість продемонструвати свій професійний рівень. Я давав їм практичні завдання, стежив за дисципліною, ініціативністю та готовністю працювати над собою. Наприкінці ми провели оцінювання, щоб побачити реальну динаміку. Результати виявилися різними. Частина офіцерів показали високий рівень підготовки, але були й ті, хто ставився до служби недбало – не прагнув удосконалюватися, не виконував своїх обовʼязків належним чином", - сказав він.

З огляду на це, продовжив Фокін, він прийняв рішення сформувати офіцерські дозори й направити їх у район відповідальності населеного пункту Купʼянськ, де була потреба в підсиленні.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/2583178462056761

Теги: #офіцери #купянський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 05.12.2025
Для студентів-медиків і фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання - Свириденко

Для студентів-медиків і фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання - Свириденко

03:11 22.04.2025
Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на куп’янському напрямку

Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на куп’янському напрямку

19:32 31.01.2025
Україна приєдналася до найбільшої у світі організації офіцерів резерву CIOR

Україна приєдналася до найбільшої у світі організації офіцерів резерву CIOR

17:17 24.01.2025
В "УДАРі" назвали затримання бойових генералів і суд над ними небезпечним прецедентом

В "УДАРі" назвали затримання бойових генералів і суд над ними небезпечним прецедентом

21:58 30.12.2024
Зеленський: Сьогодні ми спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом

Зеленський: Сьогодні ми спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом

19:49 04.10.2024
Шестеро офіцерів із КНДР загинули внаслідок ракетного удару біля окупованого Донецька - джерело

Шестеро офіцерів із КНДР загинули внаслідок ракетного удару біля окупованого Донецька - джерело

14:29 15.08.2024
З початку року в школах почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки - МВС

З початку року в школах почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки - МВС

10:12 21.06.2024
Глава МВС: 900 майбутніх офіцерів Служби освітньої безпеки відправлено на навчання

Глава МВС: 900 майбутніх офіцерів Служби освітньої безпеки відправлено на навчання

16:09 17.08.2023
Зеленський затвердив рішення РНБО про призначення керівниками ТЦК бойових офіцерів

Зеленський затвердив рішення РНБО про призначення керівниками ТЦК бойових офіцерів

11:11 15.07.2023
Російські офіцери незадоволені своїм військовим керівництвом - британська розвідка

Російські офіцери незадоволені своїм військовим керівництвом - британська розвідка

ВАЖЛИВЕ

РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

Посол Швейцарії про корупційний скандал в Україні: Ключовим є розкриття справ, щоб зберегти довіру інвесторів

Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарських компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

Всі 109 звільнених білоруських політв’язнів доставлені до Польщі та Литви

ОСТАННЄ

20 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У двох районах Миколаєва зникло світло після атаки РФ

У ЦПД спростували можливість російського десанту в Одеську область і назвали це ворожими вкидами

Зеленський-Путіну: Україна не дозволить контролювати потенційні президентські вибори в країні

Цивільний постраждав внаслідок удару російського дрону по автівці в Харківській області

Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії, Трамп пояснив причину

На фронті більше 140 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії

Ситуація в енергосистемі України через удари перебуває в найгіршому стані як мінімум з вересня 2024р – МАГАТЕ

Зустріч з американськими та європейськими партнерами в США завершена, домовилися про подальші кроки - Умєров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА