Командир 125-ї бригади Третього армійського корпусу відправив офіцерів на Куп’янський напрямок

Новий командир 125-ї важкої механізованої бригади Третього армійського корпусу Володимир Фокін ("Фока") відправив частину офіцерів, в "офіцерський дозор" на Купʼянський напрямок.

"Як новий командир 125-ї бригади я не міг стояти осторонь подій, які спіткали наш підрозділ у минулому (йдеться про втрату управління та військовослужбовців на напрямку Гуляйполя – ІФ-У). Тому мною було прийняте рішення розповісти вам, яка робота була пророблена, щоб не допускати тих самих помилок у майбутньому. Після призначення на посаду одним з моїх перший завдань було оцінити компетентність офіцерського складу нашого підрозділу", - заявив Фокін на сторінці 125-ї бригади.

За його словами, він організував офіцерський збір, провів первинний зріз знань, щоб зрозуміти, хто готовий відповідально виконувати свої обовʼязки та розвиватися, а кому потрібно більше уваги та контролю.

"Упродовж місяця офіцери мали можливість продемонструвати свій професійний рівень. Я давав їм практичні завдання, стежив за дисципліною, ініціативністю та готовністю працювати над собою. Наприкінці ми провели оцінювання, щоб побачити реальну динаміку. Результати виявилися різними. Частина офіцерів показали високий рівень підготовки, але були й ті, хто ставився до служби недбало – не прагнув удосконалюватися, не виконував своїх обовʼязків належним чином", - сказав він.

З огляду на це, продовжив Фокін, він прийняв рішення сформувати офіцерські дозори й направити їх у район відповідальності населеного пункту Купʼянськ, де була потреба в підсиленні.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/2583178462056761